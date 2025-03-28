NBC сообщил о разочаровании Трампа своим советником после утечки в Signal
Президент США Дональд Трамп разочарован своим советником по нацбезпасности Майклом Уолтцем из-за утечки данных об ударах по йеменским хуситам в чате мессенджера Signal, сообщает NBC со ссылкой на источники.
По словам собеседников, Трамп возмущен, что советник допустил ошибку при администрировании секретного чата, созданного для координации действий высокопоставленных чиновников: согласно скриншотам, которые опубликовал журнал The Atlantic, главного редактора Джеффри Голдберга добавил в чат именно пользователь по имени Уолтц.
Трамп также недоволен ходом гонки за освободившееся место Уолтца в конгрессе, пишет NBC. Хотя республиканцы уверены, что победу одержит их кандидат Рэнди Файн, Трамп обеспокоен, что скандал вокруг утечки «выставляет партию в плохом свете».
Источники Politico сообщали, что американский президент был «взбешен» из-за того, что у Уолтца был сохранен номер телефона Голдберга, и его советник «мог быть таким глупым». По данным издания, инцидент обострил отношения Уолтца с ближайшим окружением Трампа. По мнению собеседников газеты, советник в итоге возьмет на себя ответственность за произошедшее.
В то же время некоторые представители Белого дома и Пентагона считают, что в скандале виновен глава Минобороны Пит Хегсет, который поделился в чате конфиденциальной информацией, пишет Politico. Однако, поскольку Трамп публично поддержал Хегсета, последствий для него и «серьезного общественного возмущения» не будет, полагают источники. Глава Пентагона отвергал данные о том, что в чат были отправлены какие-либо военные планы, а Голдберг назвал его слова лживыми.
Демократы в конгрессе обсуждают идею импичмента Уолтцу и Хегсету, а также директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, пишет Axios, называя такую возможность маловероятной, пока Палату представителей и сенат контролируют республиканцы.
27 марта суд в США постановил, что члены администрации Трампа должны сохранить чат.
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