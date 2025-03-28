NBC сообщил о разочаровании Трампа своим советником после утечки в Signal

Трамп возмущен, что Уолтц допустил ошибку при администрировании секретного чата, куда пригласили главреда The Atlantic. По данным Politico, президента «взбесило», что его советник сохранил номер телефона журналиста

Майк Уолтц (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп разочарован своим советником по нацбезпасности Майклом Уолтцем из-за утечки данных об ударах по йеменским хуситам в чате мессенджера Signal, сообщает NBC со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Трамп возмущен, что советник допустил ошибку при администрировании секретного чата, созданного для координации действий высокопоставленных чиновников: согласно скриншотам, которые опубликовал журнал The Atlantic, главного редактора Джеффри Голдберга добавил в чат именно пользователь по имени Уолтц.

Трамп также недоволен ходом гонки за освободившееся место Уолтца в конгрессе, пишет NBC. Хотя республиканцы уверены, что победу одержит их кандидат Рэнди Файн, Трамп обеспокоен, что скандал вокруг утечки «выставляет партию в плохом свете».

Источники Politico сообщали, что американский президент был «взбешен» из-за того, что у Уолтца был сохранен номер телефона Голдберга, и его советник «мог быть таким глупым». По данным издания, инцидент обострил отношения Уолтца с ближайшим окружением Трампа. По мнению собеседников газеты, советник в итоге возьмет на себя ответственность за произошедшее.

В то же время некоторые представители Белого дома и Пентагона считают, что в скандале виновен глава Минобороны Пит Хегсет, который поделился в чате конфиденциальной информацией, пишет Politico. Однако, поскольку Трамп публично поддержал Хегсета, последствий для него и «серьезного общественного возмущения» не будет, полагают источники. Глава Пентагона отвергал данные о том, что в чат были отправлены какие-либо военные планы, а Голдберг назвал его слова лживыми.

Демократы в конгрессе обсуждают идею импичмента Уолтцу и Хегсету, а также директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, пишет Axios, называя такую возможность маловероятной, пока Палату представителей и сенат контролируют республиканцы.

27 марта суд в США постановил, что члены администрации Трампа должны сохранить чат.