WSJ узнала, что США могут рассмотреть поставку дальнобойных ATACMS Киеву

Пентагон может предоставить Украине ATACMS большей дальности, что позволит ВСУ наносить удары по Крыму, сообщили источники Wall Street Journal. Но неизвестно, одобрит ли поставку президент США Джо Байден

Запуск ракеты ATACMS (Фото: Wikimedia Commons )

Пентагон стал более открыт к идее предоставить Украине ATACMS дальности более 180 миль (примерно 290 км), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, они могут увеличить способность ВСУ наносить удары по российским силам в Крыму.

Украинская сторона неоднократно просила Вашингтон предоставить такие ракеты, но официальные лица в Пентагоне ранее настаивали на том, что они нужны для обеспечения потребностей самих Соединенных Штатов.

Теперь Пентагон готов рассмотреть вопрос поставки ракет, поскольку для собственных нужд США могут использовать новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM). Однако чиновники пока не знают, одобрит ли поставку ракет большей дальности президент США Джо Байден.

ATACMS (Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») разработан американской Lockheed Martin. Это управляемая ракета класса «земля — земля», которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 MLRS и M142 HIMARS. В зависимости от модификации дальность стрельбы может быть разной. К примеру, у базовой версии ATACMS block I,

(MGM 140A) она составляет только 165 км, а у ATACMS block IIA,

(MGM 164B) — уже 300 км.

Ранее Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что США готовят первый за последние месяцы пакет военной помощи Украине на сумму до $400 млн.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с делегацией конгресса США сообщил, что пока не принято решение о поставках дальнобойных ракет ATACMS.

США выделили военную помощь Украине в декабре пакетом в размере $250 млн. Тогда Пентагон заявил, что не будет направлять больше средств, пока не получит дополнительное финансирование от Конгресса. Всего, по подсчетам WSJ, США отправили Украине военную помощь на сумму около $44,2 млрд с февраля 2022 года.

12 марта помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США передадут Украине новый пакет военной помощи на $300 млн, однако признал, что его хватит ненадолго. Он отметил, что в военный пакет войдут «большой транш артиллерийских боеприпасов и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS».

Ранее спикер нижней палаты конгресса США Майк Джонсон заблокировал рассмотрение в нижней палате законопроекта, который был принят сенатом (верхней палаты) еще 13 февраля и предусматривал выделение на нужды национальной безопасности $95,34 млрд, включая $60,06 млрд для Украины.

Россия осуждает военную помощь стран Запада Киеву и отмечает, что она только затягивает конфликт, но не может изменить его исхода.