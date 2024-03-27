Байден снова оскорбительно высказался в адрес Путина
Президент США Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина мясником во время выступления в ходе предвыборной кампании в Северной Каролине. Трансляцию вел на YouTube телеканал MSNBC.
«Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, позаботиться о выделении помощи Украине от этого мясника Путина», — сказал Байден.
Это не первый раз, когда американский лидер озвучивает оскорбления в адрес Путина. В феврале он сказал: «У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». Кремль назвал эту фразу «хамским заявлением» и «огромным позором» для США. «Если президент страны использует такую лексику — это стыдно должно быть», — счел представитель президента Дмитрий Песков. Он отметил, что подобные выражения «вряд ли способны каким-либо образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина».
Два года назад, 26 марта 2022 года, Байден также назвал Путина мясником, в тот раз Кремль указал: такие высказывания сужают окно возможностей для налаживания отношений. В марте 2021 года Байден согласился с утверждением, что Путин является убийцей. Президент России в ответ пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. «Кто как обзывается — тот так и называется», — сказал тогда президент России.
В своей речи на выступлении в Северной Каролине американский президент выступил с критикой республиканцев по их политике в сфере здравоохранения. Байден сделал одним из ключевых пунктов своей кампании критику намерения своего потенциального конкурента Дональда Трампа отменить закон о доступном медицинском обслуживании (Obamacare) в случае избрания на второй срок.
В случае реализации инициатив республиканцев «45 млн человек по всей стране потеряют медицинскую страховку, в том числе 1,4 млн прямо здесь, в Северной Каролине», — указал Байден.
В последний раз за демократического кандидата большинство жителей штата проголосовали в 2008 году, когда Барак Обама выдвигался на первый президентский срок. Кроме этого случая в Северной Каролине последние 40 лет доминировали республиканцы. Однако Байден на выборах 2020 года проиграл Трампу в Северной Каролине с разрывом в 1%. Демократы считают, что преимущество республиканцев в этом штате сократилось.
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