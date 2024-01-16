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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Эстонии назвала срок возможного конфликта России и НАТО

Премьер Эстонии: у Европы есть три-пять лет для подготовки к конфликту с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Европе и НАТО следует готовиться к конфликту с Россией, особенно странам Балтии, которые Москва рассматривает как "уязвимую часть" альянса, заявила премьер Эстонии Каллас. Путин исключал конфликт России и НАТО
Владимир Зеленский и Кая Каллас
Владимир Зеленский и Кая Каллас (Фото: Ukrainian Presidential Press Service)

Россия через три-пять лет может стать серьезной военной угрозой для Североатлантического альянса, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью The Times.

«По оценкам нашей разведки, это займет от трех до пяти лет, и это во многом зависит от того, как мы сохраним наше единство и сохраним свою позицию в отношении Украины», — сказала она.

В отчете Службы внешней разведки Эстонии, на который ссылается политик, говорится, что Россия рассматривает балтийские страны как «наиболее уязвимую часть» блока и может предпринять враждебные действия в их отношении.

Поэтому Каллас призвала НАТО принять стратегию «сдерживания» России в стиле «холодной войны». Среди возможных проблем, с которым в этом отношении может столкнуться альянс, эстонский премьер назвала нехватку вооружений и сложность быстрого развертывания большого количества войск на линии фронта.

Президент Владимир Путин исключал конфликт с НАТО. По его словам, у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами альянса.

Кремль назвал «уткой» статью Bild о сценарии войны России и НАТО
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В Европе не в первый раз заявляют об «угрозах» со стороны России. В декабре министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что у стран ЕС «есть от пяти до восьми лет», чтобы увеличить производство вооружений. Он отметил, что следует «серьезно» относиться к угрозам Москвы в отношении стран Балтии, Грузии и Молдовы, «это не просто бряцание оружием», подчеркнул он.

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15 января в немецкой газете Bild появилась публикация о том, что в Германии рассматривают возможный сценарий, при котором Россия атакует восточный фланг НАТО в 2025 году. Издание ссылалось на секретный документ бундесвера.

Согласно документу, в июле 2024 года, после успешного наступления на Украине, Россия начнет «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад. В сценарии заложен пограничный конфликт в балтийском регионе, который в конце концов приведет к размещению НАТО на восточном фланге 300 тыс. военных и потенциально — к началу войны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал статью «уткой» и призвал ФРГ беспокоиться из-за ее вовлеченности в конфликт на Украине.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Эстония Кая Каллас НАТО
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