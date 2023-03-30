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Bloomberg узнал о летной годности только половины истребителей F-35 в США

Bloomberg: в США только половина истребителей F-35 пригодны для боевых задач
В США ухудшилась ситуация с боеготовностью истребителей F-35 — все функции могут выполнять лишь около трети самолетов, говорится в докладе генерала ВВС. Прежде причинами назывались частые поломки и нехватка деталей для ремонта
Истребитель F-35
Истребитель F-35 (Фото: Cpl. Francisco J. Diaz Jr. / U.S. Marine Corps / Getty Images)

ВВС США располагают более 540 истребителями F-35, но только 53,1% из них годятся для выполнения боевых задач — тренировок, боевых вылетов, демонстрационных вылетов, а все свои задачи могут выполнять менее 30% машин. Такая оценка содержится в докладе генерала ВВС Майкла Шмидта, подготовленном для слушаний в авиационном подкомитете комитета палаты представителей по делам вооруженных сил, пишет Bloomberg.

«Это неприемлемо, и максимальная готовность — мой главный приоритет», — заявил генерал, уточнив, что планирует повысить уровень готовности истребителей как минимум на 10% в течение года.

В отчете генерала не названы причины такого положения, однако прежде в качестве причин такой тенденции назывались нехватка запчастей, частые поломки двигателей и иных компонентов и длительное время ремонта.

В последние годы ситуация ухудшилась: в 2020 году средний показатель частичной годности истребителей составлял 69%, полной — около 39%, следует из данных Счетной палаты США. А по данным Пентагона, к концу прошлого года боевые функции могли выполнять уже 65% истребителей.

F-35 производятся компанией Lockheed Martin, это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.

Самолеты разработаны в трех вариантах: наземный истребитель (F-35A) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (F-35B) для корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, а также палубный истребитель (F-35 °C) для нужд ВМС США.

Прошлой осенью поставки истребителей F-35 в американскую армию были приостановлены из-за обнаружения в одном из самолетов сплава, произведенного в Китае. Его использование нарушает правила закупок для нужд обороны. Находка не передает информацию, не вредит целостности ущерба, заверили в Пентагоне.

Ревизию состояния собственных Вооруженных сил в западных государствах усилили после начала Россией военной операции на Украине. В частности, в Минобороны Дании говорили о худшем состоянии армии за последние 40 лет, а в Германии оценивали период для проведения необходимой модернизации войск в 50 лет.

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истребители авиация F-35 Пентагон США США ВВС США
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