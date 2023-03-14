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Бундесвер подсчитал, что на модернизацию армии Германии уйдет полвека

Бундесвер ФРГ подсчитал, что на модернизацию армии потребуется около 50 лет
Комиссар по делам вооруженных сил ФРГ Ева Хёгль раскритиковала медленные оборонные закупки, это препятствует необходимой модернизации армии
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

На модернизацию вооруженных сил Германии может потребоваться около 50 лет, если она будет продолжаться «нынешними вялыми темпами». Об этом говорится в ежегодном отчете бундесвера о состоянии вооруженных сил, с которым ознакомилась Financial Times.

Комиссар по делам вооруженных сил ФРГ Ева Хёгль в докладе указала, что медленные оборонные закупки в стране препятствуют необходимой модернизации. В то же время она высоко оценила создание канцлером Олафом Шольцем специального фонда для модернизации вооруженных сил в размере €100 млрд, в рамках которого было решено закупить истребители F-35, транспортные вертолеты и боевые беспилотники. Тем не менее, по словам Хёгль, в 2022 году «из специального фонда не поступило ни цента».

«Если бы мы оставались на нынешних темпах [закупок] и существующих рамочных условиях, потребовалось бы около полувека, прежде чем только нынешняя инфраструктура бундесвера была бы полностью обновлена», — подчеркнула комиссар.

Она отметила, что конфликт на Украине и решение Германии поставить Киеву вооружения «усугубил и без того серьезные проблемы с оснащением вооруженных сил». Хёгль призвала власти обеспечить быструю замену поставленного оборудования, чтобы не нанести «непоправимый ущерб оперативной готовности армии».

В конце января глава Минобороны ФРГ Борис Писториус объявил о намерении создать «самую сильную и хорошо оснащенную армию в ЕС». Тогда он говорил, что на достижение этой цели потребуется несколько лет. «Теперь все должно происходить одновременно — закупка оружия и снаряжения, модернизация казарм, набор личного состава», — отмечал Писториус.

В начале марта министр признал, что у Германии нет армии, которая смогла бы защитить страну в случае «агрессивной, жестокой войны», и призвал тратить на оборону не менее 2% ВВП.

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Бундесвер модернизация Германия
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