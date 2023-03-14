Бундесвер подсчитал, что на модернизацию армии Германии уйдет полвека

Комиссар по делам вооруженных сил ФРГ Ева Хёгль раскритиковала медленные оборонные закупки, это препятствует необходимой модернизации армии

Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

На модернизацию вооруженных сил Германии может потребоваться около 50 лет, если она будет продолжаться «нынешними вялыми темпами». Об этом говорится в ежегодном отчете бундесвера о состоянии вооруженных сил, с которым ознакомилась Financial Times.

Комиссар по делам вооруженных сил ФРГ Ева Хёгль в докладе указала, что медленные оборонные закупки в стране препятствуют необходимой модернизации. В то же время она высоко оценила создание канцлером Олафом Шольцем специального фонда для модернизации вооруженных сил в размере €100 млрд, в рамках которого было решено закупить истребители F-35, транспортные вертолеты и боевые беспилотники. Тем не менее, по словам Хёгль, в 2022 году «из специального фонда не поступило ни цента».

«Если бы мы оставались на нынешних темпах [закупок] и существующих рамочных условиях, потребовалось бы около полувека, прежде чем только нынешняя инфраструктура бундесвера была бы полностью обновлена», — подчеркнула комиссар.

Она отметила, что конфликт на Украине и решение Германии поставить Киеву вооружения «усугубил и без того серьезные проблемы с оснащением вооруженных сил». Хёгль призвала власти обеспечить быструю замену поставленного оборудования, чтобы не нанести «непоправимый ущерб оперативной готовности армии».

В конце января глава Минобороны ФРГ Борис Писториус объявил о намерении создать «самую сильную и хорошо оснащенную армию в ЕС». Тогда он говорил, что на достижение этой цели потребуется несколько лет. «Теперь все должно происходить одновременно — закупка оружия и снаряжения, модернизация казарм, набор личного состава», — отмечал Писториус.

В начале марта министр признал, что у Германии нет армии, которая смогла бы защитить страну в случае «агрессивной, жестокой войны», и призвал тратить на оборону не менее 2% ВВП.