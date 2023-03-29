Датский генерал заявил о худшем состоянии армии страны за 40 лет

Генерал Люне назвал ситуацию в армии Дании «критической», в том числе из-за недостатка кадров и финансирования, поскольку НАТО не нуждалось в «мощных» армиях. Страна не смогла достичь целевого показателя альянса по военным тратам

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Вооруженные силы Дании оснащены одними из самых современных систем вооружения, но испытывают острую нехватку военнослужащих и техники из-за нехватки финансирования, армии потребуются годы, чтобы снова стать боеспособной, заявил телеканалу TV2 заместитель командующего, бригадный генерал Хенрик Люне.

«Это сигнал бедствия. Ситуация чрезвычайно критическая, особенно потому, что нам не хватает солдат, как никогда раньше. Я 40 лет прослужил в вооруженных силах, и они никогда не были настолько плохи», — сказал генерал.

По его данным, до 25% позиций в Вооруженных силах Дании остаются вакантными, быстро решить проблему не получится даже при увеличении финансирования. Люне указал, что военные не намерены мириться с низкой заработной платой, ветхими казармами и нехваткой кадров, а потому «голосуют ногами» и покидают армейские ряды.

По мнению генерала, в Дании продолжительное время пытались сэкономить на Вооруженных силах в связи с членством в блоке НАТО (страна входит в альянс с момента его основания в 1949 году), кроме того, альянс долго не испытывал потребности в мощных армиях стран-участниц. Он предупредил, что с ситуацией можно справиться в мирное время, но на фоне конфликта на Украине, если «нам придется больше действовать на восточном фланге», датская армия не сможет добиться поставленных целей — «потом, может быть, будет уже слишком поздно».

Дания сталкивалась с критикой Вооруженных сил и прежде. В 2020 году НАТО указало, что в случае острого конфликта эффективность датской армии против равного соперника «будет оставаться ограниченной». Кроме того, согласно внутренним документам Минобороны Дании, армия страны достигла только трех из 17 поставленных целей в сфере безопасности.

В 2014-м Североатлантический альянс обязал своих членов довести военные расходы до нормы в 2% ВВП и не снижать их. Как заявил в марте этого года генсек блока Йенс Столтенберг, с этой задачей справились только семь стран из 30, и Дании в их числе нет. По данным на 2022-й год, Копенгаген тратил на оборону 1,39% от ВВП, страна незначительно увеличила этот показатель с 2014-го, когда траты составляли чуть больше 1%.