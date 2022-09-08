Пентагон приостановил поставки новых F-35 из-за китайского сплава

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Министерство обороны США временно прекратило поставки в армию самолетов F-35 производства корпорации Lockheed Martin после того, как стало известно, что в одном компоненте самолета был сплав, изготовленный в Китае. Это нарушает федеральные правила закупок для нужд обороны, передает CNN.

При этом Пентагон заверил, что магнит, содержащий сплав, используемый в составе интегрированного блока питания, не представляет проблемы безопасности.

«Мы подтвердили, что магнит не передает информацию и не наносит ущерба целостности самолета, и нет никаких эксплуатационных характеристик, качества, безопасности или рисков, связанных с этой проблемой, и полеты для парка F-35, находящегося на вооружении, будут продолжаться в обычном режиме», — заявил представитель министерства обороны Расс Гомере.

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