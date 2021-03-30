Лукашенко исключил давление России в вопросе «переделывания» Конституции

По мнению главы государства, если в результате изменений будущий президент окажется «растворен», то Белоруссия в конечном счете исчезнет. Обсуждения по вопросу Конституции, как заметил он, привели к тому, что изменения в любом случае нужны, так как «Лукашенко не вечен и мы не знаем, кто будет следующим и какой он будет, диктатор или авторитарный руководитель». «Это первая важнейшая причина, по которой нам пришлось обратиться к Конституции», — добавил Лукашенко.

Президент напомнил, что говорил о поправках в Конституцию еще во время обращения с посланием к народу и парламенту Белоруссии несколько лет назад. И тогда, как уточнил он, было подготовлено два варианта Конституции. При этом глава государства обязательно потребовал персонифицировать поправки, чтобы было ясно, кто именно выступил с той или иной инициативой. «И что вы думаете? Два варианта, а изменений почти никаких. Потому что люди понимали, что за всякие предложения и изменения надо будет потом отвечать, нести ответственность», — заключил президент.

Тему внесения изменений в Основной закон страны Лукашенко вновь поднял в конце июня прошлого года. Конституция нуждается в «решительных изменениях», в том числе что касается распределения полномочий разных уровней власти, говорил он.

В августе белорусский президент допустил, что изменение Конституции может стать условием передачи власти следующему президенту. Такое заявление он сделал на фоне массовых протестов после выборов главы государства, на которых находящийся у власти почти 27 лет Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская — чуть больше 10%. Сторонники последней с результатами не согласились, обвинив власти в фальсификации голосования. Лукашенко настаивал, что выборы прошли законно, а протесты координируются из-за рубежа.

В ноябре Лукашенко заявил, что выступает за поправки к Конституции не потому, «что демократию какую-то надо», а чтобы следующий президент не смог развалить страну. Тихановская, комментируя возможное изменение Конституции Белоруссии, заявила, что таким образом он пытается выиграть время, чтобы оправдать пребывание у власти.

11 февраля Всебелорусское народное собрание, заседание которого прошло в Минске, предложило создать конституционную комиссию для разработки изменений в Основной закон страны. В проекте (с ним ознакомился РБК) говорится, что предложения о реформе должны быть разработаны уже в 2021 году. Среди них в резолюции указываются перераспределение полномочий между государственными органами и усиление роли политических партий. Лукашенко заявлял, что проект новой Конституции будет подготовлен в течение 2021 года, а в начале 2022-го его вынесут на референдум.