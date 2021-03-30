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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко исключил давление России в вопросе «переделывания» Конституции

По его словам, Россия не заставляет его внести изменения в Основной закон. «Этим мы занимаемся давным-давно», — заметил Лукашенко. Он добавил, что в процессе конституционных изменений будущего президента нельзя «растворять»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Необходимость внесения изменений в Конституцию Белоруссии назревала давно, и это решение принималось исключительно исходя из внутренних интересов страны и общества. Россия к этому никакого отношения не имеет, заявил на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Тем, кто забыл это, напоминаю, что не Россия и не руководство России заставляют Лукашенко Конституцию переделывать. Нет. Этим мы занимаемся давным-давно», — заявил он (цитата по БелТА).

Видео: Пул Первого/Telegram
Видео: Пул Первого/Telegram
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По словам Лукашенко, в процессе конституционных изменений и перераспределения полномочий в Белоруссии необходимо сохранить сильную власть президента. «У президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями», — пояснил он.

Лукашенко заявил об интересе Путина к реформе Конституции в Белоруссии
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<p>Владимир Путин и&nbsp;Александр Лукашенко</p>

По мнению главы государства, если в результате изменений будущий президент окажется «растворен», то Белоруссия в конечном счете исчезнет. Обсуждения по вопросу Конституции, как заметил он, привели к тому, что изменения в любом случае нужны, так как «Лукашенко не вечен и мы не знаем, кто будет следующим и какой он будет, диктатор или авторитарный руководитель». «Это первая важнейшая причина, по которой нам пришлось обратиться к Конституции», — добавил Лукашенко.

Президент напомнил, что говорил о поправках в Конституцию еще во время обращения с посланием к народу и парламенту Белоруссии несколько лет назад. И тогда, как уточнил он, было подготовлено два варианта Конституции. При этом глава государства обязательно потребовал персонифицировать поправки, чтобы было ясно, кто именно выступил с той или иной инициативой. «И что вы думаете? Два варианта, а изменений почти никаких. Потому что люди понимали, что за всякие предложения и изменения надо будет потом отвечать, нести ответственность», — заключил президент.

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Тему внесения изменений в Основной закон страны Лукашенко вновь поднял в конце июня прошлого года. Конституция нуждается в «решительных изменениях», в том числе что касается распределения полномочий разных уровней власти, говорил он.

В Белоруссии начала работать комиссия по внесению поправок в Конституцию
Политика
Фото:Максим Шеметов / EPA / ТАСС

В августе белорусский президент допустил, что изменение Конституции может стать условием передачи власти следующему президенту. Такое заявление он сделал на фоне массовых протестов после выборов главы государства, на которых находящийся у власти почти 27 лет Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская — чуть больше 10%. Сторонники последней с результатами не согласились, обвинив власти в фальсификации голосования. Лукашенко настаивал, что выборы прошли законно, а протесты координируются из-за рубежа.

В ноябре Лукашенко заявил, что выступает за поправки к Конституции не потому, «что демократию какую-то надо», а чтобы следующий президент не смог развалить страну. Тихановская, комментируя возможное изменение Конституции Белоруссии, заявила, что таким образом он пытается выиграть время, чтобы оправдать пребывание у власти.

11 февраля Всебелорусское народное собрание, заседание которого прошло в Минске, предложило создать конституционную комиссию для разработки изменений в Основной закон страны. В проекте (с ним ознакомился РБК) говорится, что предложения о реформе должны быть разработаны уже в 2021 году. Среди них в резолюции указываются перераспределение полномочий между государственными органами и усиление роли политических партий. Лукашенко заявлял, что проект новой Конституции будет подготовлен в течение 2021 года, а в начале 2022-го его вынесут на референдум.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Белоруссия Александр Лукашенко конституционная реформа перераспределение полномочия
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