Лукашенко заявил об интересе Путина к реформе Конституции в Белоруссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Сергей Чириков / Reuters)

Президент России Владимир Путин интересовался планами своего белорусского коллеги Александра Лукашенко относительно конституционной реформы. Об этом заявил Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область, приводит его слова пресс-служба.

Отвечая тем, кто начал «пописывать» о том, что «Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу», глава государства заявил, что, кроме самих белорусов, никому ничего не обещал.

«Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас — собственного народа. Какое отношение имеет Россия к конституционной реформе в Беларуси? Никогда эта тема не затрагивалась, кроме как в общих чертах», — отметил белорусский лидер, добавив, что его коллега лишь интересовался его мыслями по этому поводу.

В середине февраля Всебелорусское народное собрание предложило учредить конституционную комиссию, которая до конца года займется разработкой поправок к Конституции страны. В середине марта комиссия начала работу.