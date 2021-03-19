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Лукашенко заявил об интересе Путина к реформе Конституции в Белоруссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Сергей Чириков / Reuters)

Президент России Владимир Путин интересовался планами своего белорусского коллеги Александра Лукашенко относительно конституционной реформы. Об этом заявил Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область, приводит его слова пресс-служба.

Отвечая тем, кто начал «пописывать» о том, что «Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу», глава государства заявил, что, кроме самих белорусов, никому ничего не обещал.

«Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас — собственного народа. Какое отношение имеет Россия к конституционной реформе в Беларуси? Никогда эта тема не затрагивалась, кроме как в общих чертах», — отметил белорусский лидер, добавив, что его коллега лишь интересовался его мыслями по этому поводу.

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В середине февраля Всебелорусское народное собрание предложило учредить конституционную комиссию, которая до конца года займется разработкой поправок к Конституции страны. В середине марта комиссия начала работу.

Среди предложений по изменениям в Конституцию — «перераспределение полномочий между государственными органами, усиление роли политических партий, поддержка созидательных инициатив гражданского общества, разработка программы патриотического воспитания населения и утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей и установок белорусского народа». Само Всебелорусское собрание должно стать высшим органом народного представительства, что предполагается закрепить в законодательстве.

Лукашенко заявлял, что конституционная реформа нужна, так как имеющиеся у главы государства полномочия очень тяжелы для одного человека. При этом он говорил, что строил Белоруссию как мог и просто так на поругание отдавать не собирается. После реформы белорусский лидер пообещал провести «открытые выборы» и привести в порядок законы.

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По его словам, проект поправок к Основному закону должны подготовить в течение этого года, а в начале 2022-го его вынесут на всенародное голосование. При этом президент призывал не «наломать дров».

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