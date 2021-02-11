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В Белоруссии предложили создать комиссию для изменения Конституции

Предложенные общественностью поправки в Основной закон предлагается впоследствии вынести на референдум. Александр Лукашенко заявил о готовности подумать над изменениями в Конституцию
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Всебелорусское народное собрание, заседание которого проходит в Минске, предложит создать «конституционную комиссию» для разработки изменений в Основной закон страны. Об этом говорится в проекте резолюции собрания, с которой ознакомился корреспондент РБК.

В документе говорится о том, что предложения по изменению Конституции должны быть разработаны в этом году представителями государственных органов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы, а позже вынесены на всенародное обсуждение и республиканский референдум.

Среди предложений — «перераспределение полномочий между государственными органами, усиление роли политических партий, поддержка созидательных инициатив гражданского общества, разработка программы патриотического воспитания населения и утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей и установок белорусского народа».

Еще одно предложение — признать само Всебелорусское народное собрание высшей формой народного представительства и законодательно закрепить его особый правовой статус.

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Идею подумать о возможности корректировки Конституции на заседании Всебелорусского собрания озвучил и президент Александр Лукашенко. По его словам, речь может идти в том числе и о перераспределении властных полномочий.

О возможных изменениях в Конституцию в Минске заговорили после президентских выборов и последовавших за ними протестами летом прошлого года, когда тысячи людей вышли на улицы городов. 28 августа представитель Белоруссии в ОБСЕ Андрей Лозовик заявил, что в 2022 году в стране будет проведена конституционная реформа. В том варианте проекта урегулирования, который был направлен в ОБСЕ и в Москву, говорилось об ослаблении роли президента в пользу правительства и парламента и повторных выборах после принятия поправок в Основной закон.

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В Минске стартует Всебелорусское народное собрание
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Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

Однако в вышедшем в эфир в январе интервью телеканалу «Россия 1» Лукашенко пообещал, что поправки в Конституцию на собрании будут обозначены, если делегаты будут готовы к этому, а сам проект нового Основного закона может быть готов к концу 2021 года.

У Всебелорусского народного собрания нет официального статуса. Хотя оно и проводится каждые пять лет, а по итогам заседаний принимаются резолюции, эти документы оформляются как предложения президенту. Тем не менее именно резолюция ВНБ стала основанием для референдума в конце 1990-х, когда президентские полномочия были расширены.

Всего в собрании участвуют около 2400 человек со всей страны. Большинство делегатов — депутаты районных советов и члены провластных организаций.

Один из оппонентов Лукашенко Павел Латушко ранее назвал собрание «неконституционным». В разговоре с РБК он заявил, что для разрешения «глубокого кризиса, в котором оказалась страна», необходимо восстановление нормальных демократических институтов, не работающих сейчас в Белоруссии.

Авторы
Александр Атасунцев, Артем Филипенок
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