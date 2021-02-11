В Белоруссии предложили создать комиссию для изменения Конституции

Предложенные общественностью поправки в Основной закон предлагается впоследствии вынести на референдум. Александр Лукашенко заявил о готовности подумать над изменениями в Конституцию

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Всебелорусское народное собрание, заседание которого проходит в Минске, предложит создать «конституционную комиссию» для разработки изменений в Основной закон страны. Об этом говорится в проекте резолюции собрания, с которой ознакомился корреспондент РБК.

В документе говорится о том, что предложения по изменению Конституции должны быть разработаны в этом году представителями государственных органов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы, а позже вынесены на всенародное обсуждение и республиканский референдум.

Среди предложений — «перераспределение полномочий между государственными органами, усиление роли политических партий, поддержка созидательных инициатив гражданского общества, разработка программы патриотического воспитания населения и утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей и установок белорусского народа».

Еще одно предложение — признать само Всебелорусское народное собрание высшей формой народного представительства и законодательно закрепить его особый правовой статус.

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