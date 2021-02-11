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Лукашенко назвал сроки референдума по новой Конституции Белоруссии

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в течение текущего года будет подготовлен проект новой Конституции страны, а в начале 2022-го его вынесут на референдум, передает корреспондент РБК.

Видео: Пул Первого/Telegram
Видео: Пул Первого/Telegram
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«Перераспределять полномочия мы будем, радикально перераспределять. Конституцию, третью уже, мы подготовим. Отвечаю на ваш вопрос прямо — в течение этого года проект Конституции будет готов», — заявил Лукашенко, уточнив, что он будет «обсужден всенародно».

Как минимум в начале следующего года, как заверил президент, он будет внесен «на рассмотрение, всенародное голосование, на референдум».

Под новую Конституцию придется переформатировать многие законы, сказал Лукашенко. По его мнению, изменить законодательную базу возможно в течение следующего года. «И тогда ответ на главный вопрос — ну, а что? ну, а когда? а когда он уйдет? Этот вопрос решится. Но мы должны это делать спокойно, не наломав дров», — убежден он.

Менять Конституцию надо, потому что такие полномочия, которые есть у главы государства, очень тяжелы для одного человека, объяснил он. «А если бы они захватили власть и пришел к власти один из беглых, протестунов или сидельцев или других, в этом случае новый руководитель мог бы пригласить иностранные войска», — отметил Лукашенко, добавив, что «они пришли для того, чтобы свергать». «Ну извините, а что вы от меня хотели?» — задался вопросом президент.

По его словам, он строил Белоруссию так, как мог, и просто так на поругание ее отдавать не собирается. «Придется провести открытые выборы, после Конституции и приведения в порядок законов», — сказал Лукашенко.

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Авторы
Полина Химшиашвили, Михаил Юшков
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