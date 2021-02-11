Лукашенко назвал сроки референдума по новой Конституции Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в течение текущего года будет подготовлен проект новой Конституции страны, а в начале 2022-го его вынесут на референдум, передает корреспондент РБК.

Видео: Пул Первого/Telegram

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«Перераспределять полномочия мы будем, радикально перераспределять. Конституцию, третью уже, мы подготовим. Отвечаю на ваш вопрос прямо — в течение этого года проект Конституции будет готов», — заявил Лукашенко, уточнив, что он будет «обсужден всенародно».

Как минимум в начале следующего года, как заверил президент, он будет внесен «на рассмотрение, всенародное голосование, на референдум».

Под новую Конституцию придется переформатировать многие законы, сказал Лукашенко. По его мнению, изменить законодательную базу возможно в течение следующего года. «И тогда ответ на главный вопрос — ну, а что? ну, а когда? а когда он уйдет? Этот вопрос решится. Но мы должны это делать спокойно, не наломав дров», — убежден он.