В Белоруссии начала работать комиссия по внесению поправок в Конституцию
В Белоруссии начала работу комиссия по внесению поправок в Конституцию страны. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с членами комиссии, говорится на сайте главы государства. Комиссия начала работать в День Конституции страны 15 марта.
По словам Лукашенко, в комиссию вошли представители госорганов, общественных объединений, юристы, а также представители разных отраслей экономики и социальной сферы, деятели культуры, образования и спорта.
«Важно, что все вы уважаемые и авторитетные люди, обладающие активной гражданской позицией и знанием запросов той части общества, которую представляете», — сказал президент Белоруссии, обращаясь к членам комиссии.
По его словам, деятельность комиссии должна быть гласной и открытой. С этой целью должны быть организованы публичные обсуждения. Кроме того, Лукашенко призвал учитывать мировой опыт при внесении изменений в Основной закон.