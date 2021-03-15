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В Белоруссии начала работать комиссия по внесению поправок в Конституцию

Фото: Максим Шеметов / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шеметов / EPA / ТАСС

В Белоруссии начала работу комиссия по внесению поправок в Конституцию страны. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с членами комиссии, говорится на сайте главы государства. Комиссия начала работать в День Конституции страны 15 марта.

По словам Лукашенко, в комиссию вошли представители госорганов, общественных объединений, юристы, а также представители разных отраслей экономики и социальной сферы, деятели культуры, образования и спорта.

«Важно, что все вы уважаемые и авторитетные люди, обладающие активной гражданской позицией и знанием запросов той части общества, которую представляете», — сказал президент Белоруссии, обращаясь к членам комиссии.

По его словам, деятельность комиссии должна быть гласной и открытой. С этой целью должны быть организованы публичные обсуждения. Кроме того, Лукашенко призвал учитывать мировой опыт при внесении изменений в Основной закон.

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Фото:Виктор Толочко / РИА Новости
В то же время президент страны отметил, что по результатам опроса более 65% респондентов высказались против изменений в Конституцию. По мнению Лукашенко, это говорит о том, что действующий вариант Основного закона «не исчерпал себя».

О подготовке изменений в Конституцию Лукашенко объявил в конце июня прошлого года. Тогда он сказал, что в новом варианте Основного закона необходимо перераспределить полномочия властей разных уровней, а часть прав передать председателям райисполкомов и губернаторам. Кроме того, президент Белоруссии отметил, что после принятия изменений он уже не будет занимать эту должность.

В феврале Лукашенко сообщил, что проект поправок будет подготовлен в течение этого года. В начале 2022-го его планируют вынести на референдум. Тогда же Всебелорусское народное собрание приняло решение создать комиссию для подготовки изменений.

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