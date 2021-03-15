В Белоруссии начала работать комиссия по внесению поправок в Конституцию

Фото: Максим Шеметов / EPA / ТАСС

В Белоруссии начала работу комиссия по внесению поправок в Конституцию страны. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с членами комиссии, говорится на сайте главы государства. Комиссия начала работать в День Конституции страны 15 марта.

По словам Лукашенко, в комиссию вошли представители госорганов, общественных объединений, юристы, а также представители разных отраслей экономики и социальной сферы, деятели культуры, образования и спорта.

«Важно, что все вы уважаемые и авторитетные люди, обладающие активной гражданской позицией и знанием запросов той части общества, которую представляете», — сказал президент Белоруссии, обращаясь к членам комиссии.

По его словам, деятельность комиссии должна быть гласной и открытой. С этой целью должны быть организованы публичные обсуждения. Кроме того, Лукашенко призвал учитывать мировой опыт при внесении изменений в Основной закон.

В то же время президент страны отметил, что по результатам опроса более 65% респондентов высказались против изменений в Конституцию. По мнению Лукашенко, это говорит о том, что действующий вариант Основного закона «не исчерпал себя».