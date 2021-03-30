Песков назвал Навального «гражданином противного ему мировоззрения»

Пресс-секретарь президента не считает случай Алексея Навального особенным. Песков утверждает, что с оппозиционером обращаются как с обычным гражданином России, который должен отвечать за свои поступки по закону

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского суда / ТАСС)

Алексей Навальный ничем не отличается от других россиян и должен нести ответственность по закону, как и любой другой гражданин России, заявил в интервью «Аргументам и фактам» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По установившейся в Кремле традиции, фамилию Навального произносил только журналист, Песков ее не называл.

На вопрос, выгодно ли власти сажать Навального, Песков ответил, что сформулировал бы вопрос по-другому. «Выгодно ли было власти терпеть одного гражданина Российской Федерации, который, имея два условных срока, ходил на свободе? У нас больше десяти тысяч человек ежегодно, получив второе условное наказание, садятся в тюрьму. А он оставался на воле», — ответил пресс-секретарь.

Песков не согласился с тем, что случай Навального не является типичным. «Почему? Чем он отличается от нас с вами? Почему мы выполняем закон, а он не должен выполнять? Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несет ответственность за свои деяния по закону», — пояснил он.

Накануне публикации интервью Навальный вновь подал к Пескову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В первый раз иск против Пескова Навальный подал в ноябре 2020 года. Претензии оппозиционера были связаны со словами Пескова о работе Навального на зарубежные спецслужбы. В частности, Песков говорил, что с Навальным «работают специалисты ЦРУ» и «все, что он озвучивает, — это то, что ему вкладывает в уста эта организация». В ответ оппозиционер потребовал опубликовать на официальном сайте Кремля kremlin.ru опровержение этих слов.