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Дело Навального ,  
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Песков назвал Навального «гражданином противного ему мировоззрения»

Пресс-секретарь президента не считает случай Алексея Навального особенным. Песков утверждает, что с оппозиционером обращаются как с обычным гражданином России, который должен отвечать за свои поступки по закону
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского суда / ТАСС)

Алексей Навальный ничем не отличается от других россиян и должен нести ответственность по закону, как и любой другой гражданин России, заявил в интервью «Аргументам и фактам» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По установившейся в Кремле традиции, фамилию Навального произносил только журналист, Песков ее не называл.

На вопрос, выгодно ли власти сажать Навального, Песков ответил, что сформулировал бы вопрос по-другому. «Выгодно ли было власти терпеть одного гражданина Российской Федерации, который, имея два условных срока, ходил на свободе? У нас больше десяти тысяч человек ежегодно, получив второе условное наказание, садятся в тюрьму. А он оставался на воле», — ответил пресс-секретарь.

Песков не согласился с тем, что случай Навального не является типичным. «Почему? Чем он отличается от нас с вами? Почему мы выполняем закон, а он не должен выполнять? Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несет ответственность за свои деяния по закону», — пояснил он.

Шесть вопросов о юридической стороне дел Навального
Политика
Алексей Навальный

Накануне публикации интервью Навальный вновь подал к Пескову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В первый раз иск против Пескова Навальный подал в ноябре 2020 года. Претензии оппозиционера были связаны со словами Пескова о работе Навального на зарубежные спецслужбы. В частности, Песков говорил, что с Навальным «работают специалисты ЦРУ» и «все, что он озвучивает, — это то, что ему вкладывает в уста эта организация». В ответ оппозиционер потребовал опубликовать на официальном сайте Кремля kremlin.ru опровержение этих слов.

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Суд данный иск рассматривать не стал. 16 января его вернули Навальному. «Исковое заявление возвращено в связи с тем, что истцом не были устранены недостатки, послужившие к оставлению его без движения», — поясняли в пресс-службе Пресненского суда.

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Навальный рассказал о своем состоянии во время заключения в колонии
Политика
Алексей Навальный

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево сразу же по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления. 2 февраля Симоновский суд Москвы назначил ему реальный срок в колонии общего режима, отменив условное осуждение по делу «Ив Роше». Судья зачла в срок Навального период, проведенный под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше», таким образом, Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев.

Суд решил, что Навальный нарушил правила условного срока, он сообщил ФСИН о выписке из «Шарите» и своем проживании в отеле только спустя два месяца. В этот период он нарушал свои обязательства условно осужденного, решил суд. Доводы защиты Навального суд нашел несостоятельными.

Навального отправили в колонию во Владимирской области. Позже он рассказал, что испытывает сильные боли в спине, и о том, что его нога потеряла чувствительность. Деятели искусства, журналисты и врачи потребовали снять с Навального статус «склонного к побегу» и обеспечить ему медицинскую помощь в колонии. 

Во ФСИН заявили, что провели медицинское обследование и признали состояние Навального удовлетворительным.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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