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Дело Навального ,  
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Песков рассказал о выборе синонимов к имени Навального

Дмитрий Песков предложил новый синоним для фамилии Навальный: «сиделец СИЗО». Традиционно пресс-служба Кремля фамилию Навального почти не упоминает
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда города Москвы)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что статус оппозиционера Алексея Навального позволяет ему выбирать различные синонимы к его имени. Об этом сообщает Life, опубликовавший разговор с представителем главы государства.

Журналисты задали Пескову вопрос, сложно ли ему подбирать синонимы, чтобы называть Навального. «Он же в СИЗО? И он осужденный. Можно выбирать между сидельцем СИЗО или осужденным, а в эти дни еще и подсудимый. Подсудимый за оскорбление ветерана... оскорблять ветеранов в этой стране по меньшей мере нельзя», — ответил Песков.

В 2017 году журналисты отметили, что Владимир Путин избегает публично называть фамилию Навального. «Ну не называет. Мы тоже это замечаем. По всей видимости, это связано с отношением к этому человеку, которое президент не скрывал во время вчерашней пресс-конференции», — объяснял это Песков.

В начале сентября Дмитрий Песков, комментируя переговоры с Берлином по делу Навального, назвал оппозиционера «берлинским пациентом». Отвечая на вопрос о том, почему он не называет оппозиционера по имени, представитель Кремля объяснил: «Он является пациентом, и он болеет, так мы его и называем. Мы по-прежнему желаем ему скорейшего выздоровления... Это не меняет сути дела».

Как отмечает Znak, впервые фамилия «Навальный» появилось в официальном сообщении пресс-службы президента в августе 2020 года, вскоре после того, как госпитализированного оппозиционера перевезли в Берлин. «Затрагивалась также ситуация вокруг госпитализации А.Навального. С российской стороны подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего», — говорилось в сообщении.

Суд по Навальному и ветерану перенесли на день апелляции по «Ив Роше»
Политика
<p>Алексей Навальный</p>

Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после прибытия из Германии, где он провел несколько месяцев, восстанавливаясь после отравления. По версии западных экспертов, в том числе медиков из клиники «Шарите» и токсикологов Бундесвера, оппозиционера в августе прошлого года отравили боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок». Российские власти с этими выводами не согласны. Омские врачи и МВД в числе возможных причин госпитализации называли несколько версий, включая нарушение обмена веществ и хронический панкреатит. 

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