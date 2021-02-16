Песков рассказал о выборе синонимов к имени Навального

Дмитрий Песков предложил новый синоним для фамилии Навальный: «сиделец СИЗО». Традиционно пресс-служба Кремля фамилию Навального почти не упоминает

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда города Москвы)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что статус оппозиционера Алексея Навального позволяет ему выбирать различные синонимы к его имени. Об этом сообщает Life, опубликовавший разговор с представителем главы государства.

Журналисты задали Пескову вопрос, сложно ли ему подбирать синонимы, чтобы называть Навального. «Он же в СИЗО? И он осужденный. Можно выбирать между сидельцем СИЗО или осужденным, а в эти дни еще и подсудимый. Подсудимый за оскорбление ветерана... оскорблять ветеранов в этой стране по меньшей мере нельзя», — ответил Песков.

В 2017 году журналисты отметили, что Владимир Путин избегает публично называть фамилию Навального. «Ну не называет. Мы тоже это замечаем. По всей видимости, это связано с отношением к этому человеку, которое президент не скрывал во время вчерашней пресс-конференции», — объяснял это Песков.

В начале сентября Дмитрий Песков, комментируя переговоры с Берлином по делу Навального, назвал оппозиционера «берлинским пациентом». Отвечая на вопрос о том, почему он не называет оппозиционера по имени, представитель Кремля объяснил: «Он является пациентом, и он болеет, так мы его и называем. Мы по-прежнему желаем ему скорейшего выздоровления... Это не меняет сути дела».

Как отмечает Znak, впервые фамилия «Навальный» появилось в официальном сообщении пресс-службы президента в августе 2020 года, вскоре после того, как госпитализированного оппозиционера перевезли в Берлин. «Затрагивалась также ситуация вокруг госпитализации А.Навального. С российской стороны подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего», — говорилось в сообщении.