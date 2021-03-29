Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 75,83 (+0,07) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 89,35 (+0,09) Инвестиции, 13:11
Роспотребнадзор отменил запрет на отдых детей в лагерях других регионов Общество, 19:45 Навальный повторно подал иск к Пескову Политика, 19:38 Как управлять командировками в пандемию. Пять кейсов РБК и Smartway, 19:23 Эксперты оценили опасность заражения домашних животных COVID-19 Общество, 19:23 Екатерину Стриженову госпитализировали после падения в прямом эфире Общество, 19:22 В Госдуму внесли законопроект о регистрации домашних животных Общество, 19:18 Тренер во второй раз за сезон отстранил лидера баскетбольного ЦСКА Спорт, 19:10 Освобождение Суэцкого канала, дата послания Путина. Главное за день Общество, 19:00 В «зеленом» тренде: как Казань становится первым в РФ городом без отходов Зеленая экономика, 19:00  В работе сервисов Альфа-банка произошел сбой Технологии и медиа, 18:56 В Москве по делу о взятке задержали двух сотрудников Минпромторга Общество, 18:55 Как правильно молоть кофе разных сортов РБК Cтиль и De’Longhi, 18:54 Верховный суд уточнил ответственность за ущерб соседям при ремонте Недвижимость, 18:45 Какие вакцины от коронавируса используют в мире Общество, 18:37 
Дело Навального ,  
0 

Навальный повторно подал иск к Пескову

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Оппозиционер Алексей Навальный вновь подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову. Это следует из карточки дела в электронной базе Пресненского суда Москвы.

Иск был подан 29 марта, он уже зарегистрирован и находится на рассмотрении у судьи.

В первый раз иск против Пескова Навальный подал в ноябре 2020 года. Претензии оппозиционера были связаны со словами пресс-секретаря президента, заявившего о работе Навального на зарубежные спецслужбы. В частности, Песков говорил, что с Навальным «работают специалисты ЦРУ» и «все, что он озвучивает, — это то, что ему вкладывает в уста эта организация». В ответ оппозиционер потребовал опубликовать на официальном сайте Кремля kremlin.ru опровержение этих слов.

Суд данный иск рассматривать не стал. 16 января его вернули Навальному. «Исковое заявление возвращено в связи с тем, что истцом не были устранены недостатки, послужившие к оставлению его без движения», — поясняли в пресс-службе Пресненского суда.

Песков иск от Навального тогда комментировать отказался. «Вы знаете наверняка, что мы никогда судебные дела не комментируем. Не буду комментировать даже и сейчас, когда это касается меня», — говорил пресс-секретарь президента.

Навальный рассказал о своем состоянии во время заключения в колонии
Политика
Алексей Навальный

Сейчас Алексей Навальный находится в колонии во Владимирской области. В начале февраля суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Адвокаты Навального утверждают, что состояние его здоровья в заключении резко ухудшилось. Однако пресс-бюро УФСИН по Владимирской области заявило, что врачи осмотрели заключенного 24 марта и оценили состояние Навального как «стабильное, удовлетворительное».

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg Маршрут построим: как краснодарцы выручили ₽90 млн на «последней миле» Математик, обыгравший Уолл-стрит: правила инвестирования Джима Саймонса
Алексей Навальный Дмитрий Песков иск о защите чести и достоинства
Материалы по теме
Навальный сообщил о рапорте в колонии за фразу «пойдемте кофе попьем»
Политика
Правозащитники сообщили о состоянии Навального после жалоб на боль в ноге
Общество
Навальный рассказал о своем состоянии во время заключения в колонии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter