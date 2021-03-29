Навальный повторно подал иск к Пескову

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Оппозиционер Алексей Навальный вновь подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову. Это следует из карточки дела в электронной базе Пресненского суда Москвы.

Иск был подан 29 марта, он уже зарегистрирован и находится на рассмотрении у судьи.

В первый раз иск против Пескова Навальный подал в ноябре 2020 года. Претензии оппозиционера были связаны со словами пресс-секретаря президента, заявившего о работе Навального на зарубежные спецслужбы. В частности, Песков говорил, что с Навальным «работают специалисты ЦРУ» и «все, что он озвучивает, — это то, что ему вкладывает в уста эта организация». В ответ оппозиционер потребовал опубликовать на официальном сайте Кремля kremlin.ru опровержение этих слов.

Суд данный иск рассматривать не стал. 16 января его вернули Навальному. «Исковое заявление возвращено в связи с тем, что истцом не были устранены недостатки, послужившие к оставлению его без движения», — поясняли в пресс-службе Пресненского суда.

Песков иск от Навального тогда комментировать отказался. «Вы знаете наверняка, что мы никогда судебные дела не комментируем. Не буду комментировать даже и сейчас, когда это касается меня», — говорил пресс-секретарь президента.