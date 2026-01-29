Песков отметил разницу в характере переговоров в ОАЭ и Стамбуле
Переговоры по Украине в Объединенных Арабских Эмиратах другие по характеру, чем встречи в Стамбуле в 2025 году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ну, это другие по своему характеру. Давайте подождем чуть-чуть», — сказал Песков.
Так он ответил на вопрос журналистов, обладают ли переговоры по Украине в ОАЭ преемственностью с переговорами, которые проходили в 2025 году в Стамбуле.
Материал дополняется
