Политика⁠,
0

Песков отметил разницу в характере переговоров в ОАЭ и Стамбуле

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Переговоры по Украине в Объединенных Арабских Эмиратах другие по характеру, чем встречи в Стамбуле в 2025 году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ну, это другие по своему характеру. Давайте подождем чуть-чуть», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, обладают ли переговоры по Украине в ОАЭ преемственностью с переговорами, которые проходили в 2025 году в Стамбуле.

Материал дополняется

Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Дмитрий Песков ОАЭ переговоры Стамбул
