В Киеве рассказали о «джентльменском соглашении» по ударам

Стороны достигли «джентльменского соглашения» по «энергетическому перемирию», сообщил собеседник NYT. Кремль не подтверждал его, но говорил, что Трамп просил Путина не бить по Киеву до 1 февраля, чтобы способствовать переговорам

Фото: Uae Government / Reuters

Соглашение об «энергетическом перемирии», предположительно достигнутое между Россией и Украиной, является «джентльменским соглашением» между переговорщиками. Об этом заявил на условиях анонимности советник офиса украинского президента изданию The New York Times (NYT).

Советник администрации президента Украины заявил, что Украина на встрече с российскими переговорщиками в минувшие выходные попросила приостановить удары и российская сторона согласилась, но не в письменной форме. По данным NYT, соглашение вступило в силу не сразу.

Москва не подтверждала «энергетическое перемирие». В Кремле отказались комментировать сообщения о якобы достигнутом с Киевом «энергетическом перемирии» или переговорах на эту тему.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил 30 января, что президент США Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина не наносить удары по Киеву до 1 февраля. По его словам, американский лидер сделал это с целью «создания благоприятных условий для проведения переговоров».

В воскресенье, 1 февраля, в Абу-Даби должен пройти очередной раунд переговоров Москвы и Киева, однако президент Украины Владимир Зеленский не исключал переноса встречи.

Как заявил последний, прямых переговоров и договоренностей между Украиной и Россией об энергетическом перемирии не было, посредником выступили США. «Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, — мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно США», — сказал президент Украины.

Зимой 2025/26 года Киев столкнулся с самым тяжелым энергетическим кризисом с начала военной операции в 2022 году. 16 января глава украинского Минэнерго Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике страны.

Трамп заявил 29 января на совещании в Белом доме, что он лично призвал Путина к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов (в начале февраля, по данным Укргидрометцентра, в некоторых регионах Украины температура по ночам может опуститься до минус 27 градусов). По словам республиканца, Путин ответил согласием.