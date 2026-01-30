В Киеве рассказали о «джентльменском соглашении» по ударам

 Перейти к основному контенту
Стороны достигли «джентльменского соглашения» по «энергетическому перемирию», сообщил собеседник NYT. Кремль не подтверждал его, но говорил, что Трамп просил Путина не бить по Киеву до 1 февраля, чтобы способствовать переговорам
Фото: Uae Government / Reuters
Фото: Uae Government / Reuters

Соглашение об «энергетическом перемирии», предположительно достигнутое между Россией и Украиной, является «джентльменским соглашением» между переговорщиками. Об этом заявил на условиях анонимности советник офиса украинского президента изданию The New York Times (NYT).

Советник администрации президента Украины заявил, что Украина на встрече с российскими переговорщиками в минувшие выходные попросила приостановить удары и российская сторона согласилась, но не в письменной форме. По данным NYT, соглашение вступило в силу не сразу.

Кремль раскрыл срок, на который Трамп попросил не бить по Киеву
Политика
Дмитрий Песков

Москва не подтверждала «энергетическое перемирие». В Кремле отказались комментировать сообщения о якобы достигнутом с Киевом «энергетическом перемирии» или переговорах на эту тему.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил 30 января, что президент США Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина не наносить удары по Киеву до 1 февраля. По его словам, американский лидер сделал это с целью «создания благоприятных условий для проведения переговоров».

В воскресенье, 1 февраля, в Абу-Даби должен пройти очередной раунд переговоров Москвы и Киева, однако президент Украины Владимир Зеленский не исключал переноса встречи.

Как заявил последний, прямых переговоров и договоренностей между Украиной и Россией об энергетическом перемирии не было, посредником выступили США. «Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, — мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно США», — сказал президент Украины.

Зимой 2025/26 года Киев столкнулся с самым тяжелым энергетическим кризисом с начала военной операции в 2022 году. 16 января глава украинского Минэнерго Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике страны.

Трамп заявил 29 января на совещании в Белом доме, что он лично призвал Путина к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов (в начале февраля, по данным Укргидрометцентра, в некоторых регионах Украины температура по ночам может опуститься до минус 27 градусов). По словам республиканца, Путин ответил согласием.

Идея «энергетического перемирия» подразумевает мораторий на удары по энергообъектам. Весной 2025 года Россия уже объявляла о введении такого моратория: он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Тогда запрет на атаки стал итогом переговоров Москвы и Вашингтона. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдает запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжают подвергаться ударам.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
энергетика переговоры мораторий Украина
