Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский сообщил о готовности Украины к «энергетическому перемирию»

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к введению моратория на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Россия, передает «РБК Украина».

«Если россияне будут готовы к энергетическому перемирию, то мы готовы, это важно для людей», — сказал Зеленский.

Весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам. Он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Запрет на атаки стал итогом переговоров Москвы и Вашингтона. Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что Россия строго соблюдает запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжают подвергаться ударам. Москва передавала в Вашингтон информацию об атаках. Минобороны России 9 апреля заявило, что Киев ни на один день не прекращал атаки на энергоинфраструктуру.

В начале декабря к этой идее вернулся президент Франции Эмманюэль Макрон предложивший ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины в зимнее время. Он предложил Китаю поддержать эту инициативу. «Я надеюсь, что Китай сможет присоединиться к нашему призыву и к нашим усилиям для достижения в кратчайшие сроки по меньшей мере прекращения огня в виде моратория на удары по критической инфраструктуре. Это ключевой момент для предстоящей зимы», — сказал Макрон.

Владимир Зеленский Украина перемирие
