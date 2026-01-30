 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Макрон сообщил Зеленскому о планах освободить шедший из России танкер

Сюжет
Война санкций
Из-за требований законодательства Франция будет вынуждена отпустить шедший из России нефтяной танкер Grinch, который, как считают власти, причастен к теневому флоту, сказал Зеленский после разговора с Макроном
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: Yoan Valat / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил ему в ходе телефонного разговора, что из-за требований французского законодательства будет вынужден отпустить шедший из России нефтяной танкер Grinch, который, как считают власти Франции, относится к «теневому флоту». Об этом он рассказал на встрече с журналистами, его слова приводит «Европейская правда».

Лидеры созвонились 29 января. Зеленский поблагодарил Макрона за задержание танкера, тот пообещал изменить законодательство, чтобы в дальнейшем задержанные танкеры, связанные с Россией, оставались арестованными во Франции.

США отпустили двух российских моряков с танкера Marinera
Политика
Фото:Russell Cheyne / Reuters

На прошлой неделе французский президент сообщил о задержании в Средиземном море танкера, «прибывшего из России». По словам Макрона, судно шло под поддельным флагом и находится под санкциями, а его маршрут был изменен. По данным французских властей, речь идет о танкере Grinch, который следовал из Мурманска. Он ходит под флагом Коморских островов, следует из данных VesselFinder и MarineTraffic.

Танкер сопроводили до Марселя, после чего власти назначили административный арест. Как уточнили в прокуратуре Марселя, все члены экипажа Grinch являются гражданами Индии. Капитан, сначала задержанный властями, был освобожден и вернулся на борт.

В посольстве России РБК заявили, что французская сторона не дала официальный ответ на запрос о судне Grinch. «По предварительным данным, которыми располагает посольство России во Франции, российских граждан на борту танкера Grinch нет. При этом хотели бы отметить, что французская сторона на наш официальный запрос до сих пор не ответила», — сказали в дипмиссии 26 января.

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare

Трамп выдвинул два требования к Ирану

Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность

Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»

«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон танкер Россия
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
