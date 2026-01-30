Макрон сообщил Зеленскому о планах освободить шедший из России танкер

Из-за требований законодательства Франция будет вынуждена отпустить шедший из России нефтяной танкер Grinch, который, как считают власти, причастен к теневому флоту, сказал Зеленский после разговора с Макроном

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: Yoan Valat / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил ему в ходе телефонного разговора, что из-за требований французского законодательства будет вынужден отпустить шедший из России нефтяной танкер Grinch, который, как считают власти Франции, относится к «теневому флоту». Об этом он рассказал на встрече с журналистами, его слова приводит «Европейская правда».

Лидеры созвонились 29 января. Зеленский поблагодарил Макрона за задержание танкера, тот пообещал изменить законодательство, чтобы в дальнейшем задержанные танкеры, связанные с Россией, оставались арестованными во Франции.

На прошлой неделе французский президент сообщил о задержании в Средиземном море танкера, «прибывшего из России». По словам Макрона, судно шло под поддельным флагом и находится под санкциями, а его маршрут был изменен. По данным французских властей, речь идет о танкере Grinch, который следовал из Мурманска. Он ходит под флагом Коморских островов, следует из данных VesselFinder и MarineTraffic.

Танкер сопроводили до Марселя, после чего власти назначили административный арест. Как уточнили в прокуратуре Марселя, все члены экипажа Grinch являются гражданами Индии. Капитан, сначала задержанный властями, был освобожден и вернулся на борт.

В посольстве России РБК заявили, что французская сторона не дала официальный ответ на запрос о судне Grinch. «По предварительным данным, которыми располагает посольство России во Франции, российских граждан на борту танкера Grinch нет. При этом хотели бы отметить, что французская сторона на наш официальный запрос до сих пор не ответила», — сказали в дипмиссии 26 января.