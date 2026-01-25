 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Марсель прибыл перехваченный Францией танкер, шедший из России

Перехваченный Францией танкер из России Grinch прибыл к Марселю
Судно поставят на якорь и передадут в распоряжение прокуратуры Марселя в рамках расследования по делу о несоблюдении требований по вывешиванию флага. Макрон сообщил о задержании танкера 22 января
Фото: Etat-major des armees / Reuters
Фото: Etat-major des armees / Reuters

Шедший из России нефтетанкер Grinch, который, как считают власти Франции, причастен к нарушению международных санкций, сопроводили до Марселя, сообщает BFMTV со ссылкой на представителей французской Средиземноморской морской префектуры.

Накануне поздним вечером префектура сообщила, что судно сопровождается «средствами французского военно-морского флота».

«Судно будет поставлено на якорь и передано в распоряжение прокуратуры Марселя в рамках предварительного расследования по делу о несоблюдении требований по вывешиванию флага», — говорилось в заявлении.

Шедший из России танкер принудительно отправили в Марсель для проверки
Политика
Фото:Etat-major des armees / Reuters

Как уточнили в Морской префектуре, вокруг якорной стоянки танкера в порту Марсель-Фос установили «морские и воздушные зоны отчуждения». Были приняты меры «для продолжения расследования в надлежащих условиях безопасности», пояснили там.

Из данных сервиса Vesselfinder следует, что нефтетанкер Grinch стоит в море неподалеку от французской коммуны Пор-де-Бук к западу от порта Марселя. В непосредственной близости с ним находятся два судна. Он ходит под флагом Коморских островов.

О задержании в Средиземном море танкера, «прибывшего из России», 22 января сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, судно шло под поддельным флагом и находится под санкциями, а его маршрут был изменен. Французские ВМС досмотрели нефтяной танкер, прокуратура Марселя начала в отношении него проверку. По данным местных властей, корабль плыл из Мурманска. Его перенаправили в Марсель.

Помощь французским войскам оказали британские военнослужащие. Как заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, судно подпадает под британские и европейские санкции за участие в торговле санкционной нефтью и относится к так называемому теневому флоту.

В декабре Евросоюз расширил санкции в отношении танкеров, которые он относит к российскому теневому флоту. В санкционный список было включено 41 судно, им запрещены заход в порты ЕС и получение услуг, связанных с морскими перевозками. В общей сложности под европейскими санкциями сейчас находятся почти 600 судов.

Власти России считают санкции Запада незаконными. Президент Владимир Путин предупреждал, что попытки западных стран нанести какой-то ущерб или урон России, «в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
нефтетанкер Франция задержание Марсель обход санкций расследование
