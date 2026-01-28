 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Власти Франции арестовали танкер Grinch, шедший из России

Сюжет
Война санкций
Танкер&nbsp;Grinch
Танкер Grinch (Фото: Manon Cruz / Reuters)

Власти Франции ввели административный арест в отношении нефтяного танкера Grinch, задержанного на прошлой неделе по подозрению в причастности к российскому теневому флоту, следует из заявления прокуратуры Марселя, передает Le Figaro. Капитан танкера, гражданин Индии, ранее задержанный французскими властями, освобожден и вернулся на борт.

Судно подозревается в возможной связи экспортом российской нефти в обход санкций. Расследование в отношении него ведет морская жандармерия Франции под контролем прокуратуры.

Во Франции рассказали подробности об экипаже задержанного танкера Grinch
Политика
Фото:Manon Cruz / Reuters

Военно-морские силы Франции задержали танкер Grinch в Средиземном море 22 января, сообщил ранее президент страны Эмманюэль Макрон. По данным морской префектуры Франции, танкер следовал из России, предположительно из Мурманска. После задержания судно направили в порт Марсель-Фос.

Как сообщили в прокуратуре Марселя, все члены экипажа танкера Grinch являются гражданами Индии. По словам прокурора Николя Бессона, расследование направлено на установку подлинности флага танкера и навигационных документов.

Источник BFMTV утверждает, что судно шло под поддельным коморским флагом и может быть связано с российским теневым флотом. Танкер построили в 2004 году, он перевозил нефтепродукты, преимущественно в Китай и Индию.

В декабре 2025 года Евросоюз расширил санкции против судов, которые относит к российскому теневому флоту. В список было включено 41 судно, а общее число санкционированных судов приблизилось к 600. Россия считает такие меры незаконными.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США

Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил

Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги

FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX

Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Франция танкер прокуратура арест
Материалы по теме
Bloomberg узнал о втором потерявшем управление танкере в Средиземном море
Политика
Европейские страны выступили с предупреждением по нефтяным танкерам
Политика
В посольстве заявили, что Франция не ответила на запрос о танкере Grinch
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 18:00
Власти Франции арестовали танкер Grinch, шедший из России Политика, 23:08
Politico рассказало, как генсек НАТО лестью Трампу разозлил Европу Политика, 23:05
Рубио заявил, что Ленин не признал бы систему власти на Кубе Политика, 22:48
США потребовали от властей Ирана «измениться или уйти» Политика, 22:48
Вдова убитого бандой Христева бизнесмена рассказала о звонке Якунину Общество, 22:43
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 22:30
Дания отправила в Гренландию советское судно Политика, 22:09
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:06
ФРС США сохранила ставку 3,5–3,75% вопреки призывам Трампа снизить ее Инвестиции, 22:02
ЦСКА пропустил на второй минуте, но обыграл «Динамо» в матче КХЛ Спорт, 21:54
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Уиткофф и Кушнер не примут участие в следующих переговорах по Украине Политика, 21:51
«Салават Юлаев» 2-й раз в сезоне обыграл «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ Спорт, 21:49
Литва передала Белоруссии ноту протеста из-за метеозондов с контрабандой Политика, 21:38