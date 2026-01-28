США отпустили двух российских моряков с танкера Marinera

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Двое российских моряков с танкера Marinera освобождены и находятся на пути в Россию, заявила представитель МИДа Мария Захарова в разговоре с ТАСС.

Конфликт вокруг танкера Marinera начался 7 января, когда Вооруженные силы США провели «силовую акцию» против судна, которое с 24 декабря имело временное разрешение на хождение под флагом России.

МИД России тогда же потребовал от Вашингтона обеспечить «достойное обращение» с российскими членами экипажа, соблюдать их права и не препятствовать их возвращению на родину.

Материал дополняется