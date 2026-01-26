В посольстве заявили, что Франция не ответила на запрос о танкере Grinch

Фото: Manon Cruz / Reuters

Французские власти до сих пор не дали официальный ответ на запрос посольства России о танкере Grinch, задержанном в Средиземном море.

Об этом РБК сообщили в посольстве России.

«По предварительным данным, которыми располагает посольство России во Франции, российских граждан на борту танкера Grinch нет. При этом хотели бы отметить, что французская сторона на наш официальный запрос до сих пор не ответила», — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Марселя сообщила, что все члены экипажа танкера Grinch являются гражданами Индии. Судно было задержано по подозрению в несоответствии регистрационных данных.

Капитан судна уже передан французским военно-морским флотом судебным властям. «Остальные члены экипажа, также граждане Индии, были удержаны на борту судна», — добавил прокурор Николя Бессон. Он уточнил, что в данный момент «расследование направлено на проверку действительности флага, под которым шел танкер, и документов, необходимых для навигации».

Вечером 22 января президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании в Средиземном море судна под подставным флагом. По оценке морской префектуры, танкер следовал из России, предположительно из Мурманска, после чего был принудительно направлен в порт Марсель-Фос.

Источник BFMTV в армии заявил, что Grinch ходит под поддельным флагом Коморских островов. По его данным, танкер был построен в 2004 году и использовался для перевозки нефтепродуктов, в том числе в Китай и Индию, в рамках так называемого российского теневого флота.

В декабре Евросоюз расширил санкции против судов, которые он относит к российскому теневому флоту. В список включили 41 танкер, которым запрещены заход в порты ЕС и получение сопутствующих услуг. Всего под санкциями ЕС находятся около 600 судов. Россия считает эти меры незаконными.