Автор «Черного лебедя» предупредил о «смертельной спирали» для США

Автор бестселлера «Черный лебедь» Насим Талеб заявил, что из-за дефицита бюджета и роста госдолга США рискуют оказаться в «смертельной спирали». Экономист отметил, что спасти ситуацию может «что-то извне или чудо»

Нассим Талеб (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Экономист и трейдер, автор нашумевшего труда «Черный лебедь» Нассим Талеб предупредил, что США рискует оказаться в «смертельной спирали» из-за растущей долговой нагрузки, передает Bloomberg. В январе госдолг страны впервые в истории превысил $34 трлн.

По мнению Талеба, дефицит бюджета США растет такими темпами, что потребуется «чудо, чтобы обратить вспять нанесенный ущерб». «До тех пор, пока конгресс будет продолжать расширять лимит долга, потому что боится последствий правильных действий — такова структура политической системы, — в конечном итоге образуется долговая спираль. А долговая спираль подобна спирали смерти», — заявил он.

Экономист определил растущую долговую нагрузку как «белого лебедя», то есть риск, который более вероятен, чем неожиданный «черный лебедь». К «белым лебедям» Талеб отнес еще и «растущую уязвимость к потрясениям» в экономике США. Он пояснил, что из-за глобализации мир стал гораздо более взаимозависимым: проблемы в одном регионе могут «рикошетить» по всему миру.

На вопрос, как может развиться «смертельная спираль», Талеб ответил: «Нам нужно что-то, что придет извне, или, может быть, какое-то чудо. Это заставляет меня мрачно смотреть на всю политическую систему западного мира».

Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами: ими могут выступать как частные лица, например граждане или иностранные инвесторы, так и государства или крупные фонды. Вашингтон берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет.

В июле объем государственного долга США впервые в истории превысил отметку в $34 трлн. Предыдущий рекордный размер госдолга, $33 трлн, был зафиксирован в середине сентября 2023-го. В июне того же года президент Джо Байден приостановил действие лимита госдолга до 2 января 2025 года.



Министр финансов Джанет Йеллен в январе назвала объем американского госдолга пугающим, но отметила, что он «вполне управляем», хотя в будущем «придется принять меры, чтобы снизить дефицит».

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Однако глава американского JPMorgan (одного из крупнейших банков мира) Джейми Даймон предупредил, что сейчас соотношение госдолга США и ВВП превышает 100%, а к 2035 году может достигнуть 130%. Он напомнил, что в 1982 году долг страны составлял 35% от ВВП при инфляции около 12%, базовой ставке в районе 21,5% и уровне безработицы около 10%. «Это обрыв, мы видим обрыв, — сказал Даймон, комментируя этот процесс, отраженный на графике. — Примерно через десять лет мы достигнем его со скоростью 60 миль в час».