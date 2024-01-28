Глава JPMorgan предупредил, что экономика США близится к краю обрыва

Сейчас соотношение госдолга к ВВП превышает 100%, а к 2035 году, по прогнозам, достигнет 130%, отметил Джейми Даймон. Он описал рост долга на графике как «хоккейную клюшку». В декабре госдолга США впервые превысил $34 трлн

Джейми Даймон (Фото: Win McNamee / Getty Images)

США стремительно приближаются к краю обрыва, поскольку госдолг страны продолжает расти после достижения рекордных $34 трлн, заявил глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон во время дискуссии в Центре двухпартийной политики, передает Fox Business.

Он отметил, что сейчас соотношение госдолга к ВВП превышает 100%, а к 2035 году, по прогнозам, достигнет 130%. Даймон описал рост долга на графике как «хоккейную клюшку», напомнив, что в 1982 году долг страны составлял 35% от ВВП при инфляции около 12%, базовой ставке порядка 21,5% и уровне безработицы около 10%.

«Это обрыв, мы видим обрыв, — сказал глава JPMorgan. — Примерно через 10 лет мы достигнем его со скоростью 60 миль в час».

В конце 2023 года объем госдолга США впервые в истории превысил $34 трлн. К 29 декабря суммарный непогашенный долг страны составил $34,001 трлн, а за день до этого — $33,911 трлн. Предыдущий рекорд по уровню госдолга, $33 трлн, был установлен в сентябре прошлого года.

В 2021 году в США был установлен потолок госдолга (законодательно утвержденный лимит общей суммы долга, который может накопить правительство) на уровне $31,4 трлн. Этой планки долг страны достиг год назад.

Минфин тогда предупреждал об угрозе дефолта, если лимит не будет повышен. Президент Джо Байден и демократы призывали конгресс повысить потолок без каких-либо условий. Республиканцы, в свою очередь, настаивали на сокращении бюджетных расходов в обмен на повышение лимита. В итоге удалось достигнуть компромисса, и летом Байден подписал закон, согласно которому потолок госдолга отменяется до января 2025 года.

Министр финансов Джанет Йеллен назвала объем госдолга, перешагнувшего отметку $34 трлн, пугающим, но отметила, что он «вполне управляем», однако в будущем «надо принять меры, чтобы убедиться в снижении дефицита».