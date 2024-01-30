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Военная операция на Украине ,  
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Румыния сообщила, что F-16 c ее территории не ударял по военным России

Минобороны Румынии: румынские F-16 не наносили удары по силам России
Сюжет
Военная операция на Украине
Информация об ударах по российским войскам взлетевшим из Румынии F-16 не соответствует действительности, сообщило румынское Минобороны. Сообщения об ударах появились в Twitter
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Румынские истребители F-16С не были задействованы для ударов по позициям российских войск. Информация об этом, появившаяся ранее в соцсетях, не соответствует действительности, сообщило Минобороны Румынии.

«Информируем о фейковых новостях, появившихся на платформе Х (ранее Twitter), в которых утверждается, что самолет F-16С, принадлежащий ВВС Румынии, взлетел в субботу, 27 января, с 86-й воздушной базы в Констанце и в 3:22 нанес удар по группе сил РФ под Херсоном. Очевидно, что приведенное выше утверждение абсурдно не только для авиационного специалиста, но и для широкой публики», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что данный фейк абсурден еще и потому, что на вооружении ВВС Румынии не состоят самолеты F-16 в конструкторском варианте C, а только в вариантах A и B.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Самолет может выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

Истребитель был разработан в начале 1970-х годов, на сегодняшний день имеет множество модификаций.

По данным Newsweek, информация о том, что российский Генштаб якобы доложил Совбезу об использовании истребителей F-16 для ударов, впервые появилась в аккаунте Ukraine Front Lines в соцсети X. «Пока возможности разместить F-16 на базах на Украине нет, используются готовые базы и наземный персонал союзников», — говорилось в сообщении.

Newsweek отмечает, что информация Ukraine Front Lines была размещена без указания источников. Представитель ВВС Украины Юрий Игнат в комментарии изданию назвал сообщение ложным. В Минобороны России не ответили на запрос.

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Фото:ThaKlein / Shutterstock

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Поставить Киеву истребители F-16 еще в прошлом году пообещали Нидерланды, Дания и Бельгия. В середине декабря Нидерланды начали готовить первые 18 самолетов (из 42 обещанных) к отправке на Украину. В начале января издание Berlingske сообщило, что поставка принадлежащих Дании 19 самолетов перенесена по крайней мере до второго квартала. В датском Минобороны отметили, что среди условий передачи военных самолетов Киеву — выполнение украинскими пилотами программы обучения и создание на самой Украине необходимой логистики и инфраструктуры для обслуживания F-16.

В ВСУ призвали «не делать катастрофу» из сообщений о задержке истребителей. Игнат пояснял, что при передаче большого числа F-16 они могут стать «хорошей мишенью». Поэтому Украина получит их, когда «будет все для этого готово»: пилоты, люди, которые будут обслуживать F-16, необходимая инфраструктура, добавил он.

Россия осуждает военную помощь Украине и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода. Минобороны России спрогнозировало уничтожение всех обещанных ВСУ западных истребителей за несколько недель.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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