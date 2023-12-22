Нидерланды начали готовить первые F-16 для передачи Украине

Нидерланды пообещали передать ВСУ свыше 30 истребителей, половину из них начали готовить к отправке. Минобороны России прогнозировало уничтожение самолетов за несколько недель

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Нидерланды решили подготовить первые 18 истребителей F-16 для передачи Украине, сообщил премьер Марк Рютте в своем Twitter. Он проинформировал об этом президента Украины Владимира Зеленского.

«Поставка F-16 является одним из наиболее важных элементов соглашений, заключенных по военной поддержке Украины. Помимо разрешения на экспорт, перед осуществлением поставок необходимо выполнить ряд других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре», — написал Рютте.

Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому приложить все усилия, чтобы добиться на заседании Евросовета в феврале 2024 года соглашения о финансовой поддержке. «Я впечатлен прогрессом Украины на данный момент, и Нидерланды готовы помочь Украине, поскольку она продолжает работать над реформами, которых требует процесс вступления», — добавил политик.

Нидерланды летом пообещали Киеву 42 истребителя F-16, Дания — 19. Кроме того, несколько истребителей пообещали Киеву в Бельгии.

Рютте покинет свой пост по результатам выборов в палату представителей (нижняя палата парламента), которые прошли в ноябре. Праворадикальная Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом победила на выборах, получив 37 мест. Вилдерс выступает против санкции в отношении России и военной помощи Украине, «пока мы не в состоянии защитить свою страну».

Сомнения по поводу дополнительной финансовой поддержки Киева также выражали партии «Новый социальный договор» и «Фермерско-гражданское движение» — два потенциальных партнера Партии свободы по будущей правительственной коалиции.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Самолет может выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

Москва осуждает поставки военной техники Украине. Минобороны России спрогнозировало уничтожение всех обещанных ВСУ западных истребителей за несколько недель.