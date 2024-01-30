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Военная операция на Украине ,  
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«Зеркало недели» узнало о предложении Зеленского Залужному покинуть пост

«Зеркало недели»: Зеленский на встрече с Залужным предложил ему уйти в отставку
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский поднял вопрос об уходе Залужного с поста на встрече с главкомом ВСУ 29 января, но не предложил ему другой значимой должности, пишет издание. Залужный не стал писать рапорт об отставке
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: пресс-служба Президента Украины / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский 29 января встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предложил ему уйти в отставку, сообщает «Зеркало недели». Издание ссылается на источники в офисе главы государства и окружении Залужного.

По словам собеседников, Залужный в ответ сказал, что «это право Верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать». Главком ВСУ не стал писать рапорт об отставке и «не собирается это делать», говорят источники издания. «Зеркало недели» отмечает, что для снятия Залужного с должности указом президента нужно представление министра обороны Рустема Умерова.

Зеленский при этом не предложил Залужному другой значимой должности: речь шла «только о статусе помощника или советника», пишет издание.

Пресс-секретарь Зеленского опроверг увольнение Залужного
Политика
Валерий Залужный

Накануне «Интерфакс-Украина», Censor.net и ряд депутатов Верховной рады сообщили, что Залужного собираются или уже отправили в отставку. Возможным претендентом на пост главкома ВСУ называли главу военной разведки Кирилла Буданова. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров это опроверг: «Президент не увольнял главкома». Зеленский в своем ежевечернем видеообращении не упоминал главкома ВСУ.

О встрече Зеленского с Залужным 29 декабря написал в X (бывшая Twitter) корреспондент The Economist Оливер Кэрролл, ссылаясь на источники в правительстве. По его словам, указ об отставке главкома ВСУ не подписан.

На этом фоне украинское Минобороны написало о в телеграм-канале: «Уважаемые журналисты, отвечаем сразу всем: нет, это неправда». При этом ведомство не уточнило, что именно опровергает.

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Залужный стал главкомом ВСУ в 2021 году. Осенью 2023-го украинские и западные СМИ, в том числе «Украинская правда», начали сообщать о конфликте между ним и Зеленским на фоне интервью и статьи Залужного для Economist, где тот среди прочего говорил, что бои на Украине зашли в тупик и рискуют перейти в позиционные. В книге журналиста Саймона Шустера The Showman говорится, что противоречия между ними возникли еще до начала полномасштабного конфликта России и Украины: главком выступал за всеобщую мобилизацию и укрепление границ с Россией, а президент опасался, что такие меры спровоцируют в обществе панику. Сам Зеленский называл рабочими свои отношения с Залужным.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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