Пресс-секретарь Зеленского опроверг увольнение Залужного

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров опроверг данные об увольнении Залужного с поста главкома ВСУ, о чем писали украинские СМИ и депутаты Рады. Минобороны после сообщений об этом написало «это неправда», не уточняя темы

Валерий Залужный (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский не увольнял главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил «Украинской правде» пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«Точно нет. Президент не увольнял главкома», — ответил он на вопрос о том, увольнял ли Зеленский Залужного.

Об увольнении главкома вечером 29 января писали украинские СМИ и сообщали депутаты Рады. По данным источников Censor.NET, Зеленский подписал указ об увольнении главкома, но документ пока не обнародован. Ведутся консультации с зарубежными партнерами, уточняло агентство. Его собеседник добавил, что главным претендентом на пост считается глава украинской разведки Кирилл Буданов. Агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники писало, что Залужного могут уволить.

Минобороны Украины написало в телеграм-канале: «Уважаемые журналисты, отвечаем сразу всем: Нет, это неправда».



Между Зеленским и Залужным возникли разногласия после того, как последний в статье и интервью для The Economist в ноябре прошлого года заявил, что боевые действия зашли в тупик. Зеленский с ним не согласился; как писал Bloomberg, слова главкома вызвали раздражение у украинского президента. Залужный позднее отказался от слов про патовую ситуацию на фронте, но напряжение между главой государства и главкомом ВСУ остались, отмечало агентство. В офисе президента говорили об обратном.

Как писал биограф Зеленского, журналист Time Саймон Шустер в книге The Showman, противоречия между президентом Украины и Залужным возникли накануне российской военной операции: в то время как главком выступал за всеобщую мобилизацию и укрепление границ с Россией, Зеленский опасался, что такие меры спровоцируют в обществе панику. В начале боевых действий они смогли эти сложности преодолеть. Главком информировал президента о своей стратегии, но не раскрывал всех деталей: его беспокоили возможные утечки и шпионаж в политическом руководстве.

Также Зеленский был недоволен, когда Залужный на время прерывал контакт с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США (в 2019–2023-м) Марком Милли из-за отказа в поставке вооружений Украине, рассказал Шустер.

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Кроме того, в офисе украинского президента сочли, что главком может составить конкуренцию Зеленскому, если решит участвовать в президентских выборах. Там заподозрили Залужного в политических амбициях после открытия им благотворительного фонда в 2022 году, а на фоне роста популярности главкома среди населения в 2023-м опасения по этому поводу усилились.