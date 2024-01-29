 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Пресс-секретарь Зеленского опроверг увольнение Залужного

Пресс-секретарь Зеленского опроверг данные об увольнении главкома ВСУ Залужного
Пресс-секретарь Зеленского Никифоров опроверг данные об увольнении Залужного с поста главкома ВСУ, о чем писали украинские СМИ и депутаты Рады. Минобороны после сообщений об этом написало «это неправда», не уточняя темы
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский не увольнял главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил «Украинской правде» пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«Точно нет. Президент не увольнял главкома», — ответил он на вопрос о том, увольнял ли Зеленский Залужного.

Об увольнении главкома вечером 29 января писали украинские СМИ и сообщали депутаты Рады. По данным источников Censor.NET, Зеленский подписал указ об увольнении главкома, но документ пока не обнародован. Ведутся консультации с зарубежными партнерами, уточняло агентство. Его собеседник добавил, что главным претендентом на пост считается глава украинской разведки Кирилл Буданов. Агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники писало, что Залужного могут уволить.

Минобороны Украины написало в телеграм-канале: «Уважаемые журналисты, отвечаем сразу всем: Нет, это неправда».

Украинские СМИ сообщили об отставке главкома ВСУ Залужного
Политика
Валерий Залужный

Между Зеленским и Залужным возникли разногласия после того, как последний в статье и интервью для The Economist в ноябре прошлого года заявил, что боевые действия зашли в тупик. Зеленский с ним не согласился; как писал Bloomberg, слова главкома вызвали раздражение у украинского президента. Залужный позднее отказался от слов про патовую ситуацию на фронте, но напряжение между главой государства и главкомом ВСУ остались, отмечало агентство. В офисе президента говорили об обратном.

Как писал биограф Зеленского, журналист Time Саймон Шустер в книге The Showman, противоречия между президентом Украины и Залужным возникли накануне российской военной операции: в то время как главком выступал за всеобщую мобилизацию и укрепление границ с Россией, Зеленский опасался, что такие меры спровоцируют в обществе панику. В начале боевых действий они смогли эти сложности преодолеть. Главком информировал президента о своей стратегии, но не раскрывал всех деталей: его беспокоили возможные утечки и шпионаж в политическом руководстве.

Также Зеленский был недоволен, когда Залужный на время прерывал контакт с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США (в 2019–2023-м) Марком Милли из-за отказа в поставке вооружений Украине, рассказал Шустер.

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

Кроме того, в офисе украинского президента сочли, что главком может составить конкуренцию Зеленскому, если решит участвовать в президентских выборах. Там заподозрили Залужного в политических амбициях после открытия им благотворительного фонда в 2022 году, а на фоне роста популярности главкома среди населения в 2023-м опасения по этому поводу усилились.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Валерий Залужный Владимир Зеленский увольнение опровержение ВСУ
Материалы по теме
Залужный уволил свою помощницу после ее слов «все равно мы все умрем»
Политика
Большинство украинцев в опросе выступили против отставки Залужного
Политика
Залужный заявил о нехватке людей в ВСУ и призвал депутатов идти на фронт
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 16:24
«Спартак» объявил о переходе нападающего сборной Коста-Рики Спорт, 21:41
Путин и Лукашенко утвердили 15 союзных программ России и Белоруссии Политика, 21:40
«Цифра брокер» сообщил, что прекратил все торговые операции на СПБ Бирже Инвестиции, 21:35
В Подмосковье эвакуировали 120 жителей дома из-за трещины на фасаде Общество, 21:33
Пресс-секретарь Зеленского опроверг увольнение Залужного Политика, 21:21
НОК США назвал вердикт по Валиевой победой для американских спортсменов Спорт, 21:09
31 января — дедлайн по разрыву отношений с СПБ Биржей. Как быть инвестору Инвестиции, 21:04
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Гладков сообщил о сбитых целях на подлете к Горьковскому Политика, 21:01
США отказали в визе главе российской делегации для участия в сессии ООН Политика, 21:00
Украинские СМИ сообщили об отставке главкома ВСУ Залужного Политика, 20:49
Госдолг США 2024: что это и как он угрожает мировой экономике Инвестиции, 20:38
ЦСКА стал лучшим клубом в России по версии IFFHS Спорт, 20:38
Шабутдинов рассказал о нардах и «чайхане» в «Бутырке» Общество, 20:36
Глава USADA заявил, что Валиеву «подвела система» Спорт, 20:30