Bloomberg: в Минэнерго Германии заявили о намерении сократить закупки СПГ у России

Bloomberg узнал о решении Германии сократить закупки СПГ из России

Германия работает над ограничением импорта российского СПГ, сообщает Bloomberg со ссылкой на ответ замминистра энергетики Патрика Грейхена оппозиционным депутатам.

«Федеральное правительство проинформировало компании, что примет соответствующие меры, чтоб, по возможности, исключить закупки российского СПГ», — отметил замминистра. По его словам, правительство «не поддерживает закупки российского СПГ.

Представитель Минэкономики Германии, которое также ответственно за энергетику, отказался от комментариев для агентства.

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