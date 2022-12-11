Немецкие аналитики сообщили о закупках Европой СПГ у России

ZDF: Германия и другие страны Европы продолжают покупать у России сжиженный природный газ

По оценкам аналитиков Кильского института, закупки СПГ Германией составляют 5–6% от общего потребления газа. В целом по Европе импорт российского СПГ значительно вырос по сравнению с прошлым годом, отмечали ранее эксперты

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Европейские страны, в частности Германия, продолжают закупать у России сжиженный природный газ (СПГ), сообщает телеканал ZDF со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (IfW, ФРГ).

«Мы предполагаем, что импорт СПГ из Бельгии будет направлен непосредственно в Германию», — сказал вице-президент IfW Стефан Кутс. Однако, по его словам, объемы закупки СПГ невелики и составляют 5–6% от общего потребления газа в ФРГ. Собственных терминалов для приема перевозящих СПГ судов у Германии нет, и она вынуждена закупать такой газ у соседних стран.

Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на данные исследовательской компании ICIS сообщила, что импорт российского СПГ в Евросоюз достиг рекордных отметок, увеличившись на 21% по сравнению с периодом до начала спецоперации на Украине.

«В настоящее время 13% европейского импорта СПГ поступает из России, и этот объем сильно растет», — заявил газете газовый эксперт Андреас Шредер.

Как пишет газета, российский СПГ, поставленный с января по ноябрь, обошелся странам ЕС и Британии в €27 млрд.

О росте закупок Европой СПГ у России также сообщала The Financial Times. Издание провело собственные расчеты и выяснило, что в первые десять месяцев этого года Евросоюз закупил на 42% больше российского СПГ по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, его доля в европейском морском импорте составила 16%.

Как сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале декабря, за последние восемь месяцев поставки трубопроводного газа из России в Евросоюз снизились на 80%. «Газпром» в сентябре оценивал сокращение поставок в Европу почти в 50% с начала года.

В октябре фон дер Ляйен заявляла, что ЕС удалось заменить две трети российского газа за счет диверсификации круга зарубежных поставщиков, но это «дорого обошлось».