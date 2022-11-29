FT сообщила о рекордном объеме приобретенного Европой СПГ из России

FT: ЕС нарастил на 42% объем импорта российского СПГ в этом году

Страны ЕС нарастили импорт российского СПГ за январь—октябрь почти на половину от показателей прошлого года, закупив 17,8 млрд кубометров. Мировые поставки СПГ в страны Европы за этот период выросли на 64%, сообщил ранее Kpler

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В первые десять месяцев этого года Евросоюз закупил на 42% больше российского сжиженного природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, его доля в европейском морском импорте составила 16%, пишет Financial Times со ссылкой на собственные расчеты.

За этот период европейские страны закупили 17,8 млрд кубометров СПГ, при этом почти весь объем предназначался для Франции, Бельгии, Испании и Нидерландов.

С начала года страны Европы закупили 62,1 млрд кубометров трубопроводного газа. За весь прошлый год европейские государства импортировали 155 млрд кубометров газа (включая СПГ), согласно данным аналитического центра Bruege, поставки трубопроводного газа из России за год упали почти на 80%.

Согласно информации исследовательской компании Kpler, мировые поставки СПГ в страны ЕС за первые десять месяцев этого года выросли на 64% — до 105 млрд куб. м. Таким образом, Евросоюз опередил крупнейшего в мире покупателя СПГ — Китай, который с января по сентябрь этого года закупил лишь 69,9 млрд куб. м против 87,5 млрд куб. м за аналогичный период 2021-го.

Существенный рост спроса в Европе был дестабилизирующим для рынка и повлиял на рост цен, считают в «Газпроме». Некоторые поставщики нарушали контракты и перенаправляли СПГ-танкеры в европейские страны, чем вызвали кризисные ситуации в нескольких страна Азитатского-Тихоокеанского региона, указали в компании. В частности, индийские власти были вынуждены начать нормированное распределение газа предприятиям по производству удобрений и другим промышленным потребителям.

Европа стала наращивать объемы закупок СПГ на фоне резкого падения поставок трубопроводного газа российского происхождения, единственным поставщиком которого является «Газпром». В 2021 году компания экспортировала в Евросоюз и Турцию 155 млрд кубометров, а в этом году, считают в Международном энергетическом агентстве, импорт из России снизится до 60 млрд кубометров.