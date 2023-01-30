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Послания Путина Федеральному собранию ,  
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Госагентства назвали вероятную дату послания Путина Федеральному собранию

ТАСС и «РИА Новости»: Путин 20-21 февраля обратится с посланием к Федеральному собранию
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Владимир Путин может обратиться к Федеральному собранию в 20-21 февраля, сообщают два источника ТАСС, один из которых в Госдуме, и «РИА Новости» со ссылкой на источник в Госдуме.

Источник второго агентства заверил, что президент не планирует выступать с посланием 24 февраля.

Ранее журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на источники сообщила о возобновлении работы над посланием. По словам ее собеседников, им поручили обновить его содержание, которое они подготовили в прошлом году. «Точная дата пока не известна. Один из наших источников мрачно пошутил, что не удивится, если послание состоится 24 февраля», — написала Рустамова в телеграм-канале.

После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Интерфаксу», что работа над посланием «и не прекращалась».

Работу над подготовкой к выступлению в Кремле начали в ноябре, говорили РБК два знакомых с ходом обсуждения вопроса источника. Президент в 2022 году так и не выступил перед Федеральным собранием (а также не было большой пресс-конференции), а в Кремле посоветовали госагентствам «прекратить гадать на кофейной гуще». Так, источник ТАСС говорил о переносе послания на 2023 год, а «РИА Новости» утверждали, что послание состоится 27 декабря.

Согласно Конституции России (ст. 84 4-й главы), глава государства «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».

В 2021 году президент выступил с посланием в апреле, в 2020 — в январе, в 2019 — в феврале, в 2018 — в марте. Прежде президент обращался с посланием в конце года — декабре—ноябре.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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