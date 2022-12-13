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«РИА Новости» узнало возможную дату послания Путина Федеральному собранию

«РИА Новости»: послание президента Федеральному собранию может состояться 27 декабря
Послание президента Федеральному собранию может состояться 27 декабря, сообщил источник «РИА Новости» в Госдуме. Согласно Конституции, глава государства должен выступать с посланием ежегодно
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря, сообщил «РИА Новости» источник в Госдуме.

«Прошла информация про 27-е число [декабря], не совсем однозначно [по дате], но такая информация прошла», — уточнил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможных датах послания президента Федеральному собранию.

10 ноября РБК со ссылкой на источники сообщал, что в Кремле начали готовить послание главы государства Федеральному собранию. В сентябре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что тот выступит до конца года. «По закону, Конституции, президент должен выступать с посланием. Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдет», — подчеркнул он.

В ноября Песков заявил, что дата зависит от графика Путина. «Подстраиваемся под график президента, он весьма динамичный, поскольку ситуация динамична. Как только мы определимся, мы вам расскажем», — сказал он.

Помимо послания Федеральному Собранию президент начиная с 2012 года ежегодно проводит большую пресс-конференцию с журналистами. В прошлом году она состоялась в очном формате в Манеже 23 декабря. В пандемийном 2020-м мероприятие проходило 17 декабря в гибридном формате: Путин общался с журналистами частично по видеосвязи, вопросы могли задать и обычные граждане.

Накануне Песков сообщил, что до нового года большая пресс-конференция президента не состоится, но возможно, тот пообщается с журналистами. Он также добавил, что большого новогоднего приема в Кремле в этом году тоже не будет.

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