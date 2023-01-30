Кремль заявил об «абсолютно положительных» перспективах России

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Россия блестяще вышла из недавних кризисов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков положительно оценил работу правительства Михаила Мишустина на протяжении трех лет с момента его назначения премьер-министром. «Действительно уже три года премьер-министр работает в чрезвычайно тяжелых условиях. Сначала беспрецедентный вызов глобальной пандемии COVID. <...> На смену этому пришла прокси-война со стороны стран коллективного Запада», — перечислил он. Но даже несмотря на это Россия сохранила «траекторию потенциального роста», подчеркнул Песков.

«Да, чуть-чуть припали, но гораздо меньше, чем был шанс даже в наших прогнозах. И потенциал очень хороший, перспективы абсолютно положительные», — заявил представитель главы государства.

Михаил Мишустин стал премьер-министром 16 января 2020 года, сменив на этом посту Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост зампредседателя Совета безопасности.

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