Кремль заявил об «абсолютно положительных» перспективах России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:41
Доход майнеров с начала года увеличился на 45% Крипто, 13:39
«СтанкоЛес»: как зарабатывать на отходах лесной промышленности РБК+, 13:30
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 13:27
Кремль заявил об «абсолютно положительных» перспективах России Политика, 13:24
Песков исключил изменение «хода событий» из-за поставок оружия Киеву Политика, 13:19
Дилеры АвтоВАЗа остались с машинами трех цветов из-за дефицита краски Бизнес, 13:10
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
Участницы Spice Girls воссоединятся на коронации Карла III Life, 13:09
При взрыве в мечети в Пакистане погибли 17 человек Общество, 13:06
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 13:04
Подоляк назвал МОК «промоутером убийств и разрушений» Спорт, 13:01
Кремль назвал ложью слова Джонсона об угрозах Путина Политика, 13:00
Без плана отдел продаж не даст результат. Как его составить Pro, 12:57
В Японии назвали неприемлемой позицию России по рыбному промыслу у Курил Политика, 12:55
Политика ,  
0 

Кремль заявил об «абсолютно положительных» перспективах России

Дмитрий Песков назвал перспективы России «абсолютно положительными»
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Россия блестяще вышла из недавних кризисов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков положительно оценил работу правительства Михаила Мишустина на протяжении трех лет с момента его назначения премьер-министром. «Действительно уже три года премьер-министр работает в чрезвычайно тяжелых условиях. Сначала беспрецедентный вызов глобальной пандемии COVID. <...> На смену этому пришла прокси-война со стороны стран коллективного Запада», — перечислил он. Но даже несмотря на это Россия сохранила «траекторию потенциального роста», подчеркнул Песков.

«Да, чуть-чуть припали, но гораздо меньше, чем был шанс даже в наших прогнозах. И потенциал очень хороший, перспективы абсолютно положительные», — заявил представитель главы государства.

Михаил Мишустин стал премьер-министром 16 января 2020 года, сменив на этом посту Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост зампредседателя Совета безопасности.

Материал дополняется

Теги
Персоны
премьер министр России Михаил Мишустин Кремль правительство России

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Мишустин снял Владимира Мау с должности ректора РАНХиГС
Общество
Мишустин подписал распоряжение о военных учебных центрах при вузах
Политика
Мишустин поручил обновить документы по программе льготной ипотеки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter