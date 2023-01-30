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Кадыров пообещал кару «датскому трусу» за сожжение Корана

Рамзан Кадыров: сжигающие Коран люди — террористы, от которых нужно освобождать общество
Глава Чечни ответил датчанину, который сжег священную для мусульман книгу, заявив, что делает это из-за поведения Кадырова и шведского бойца UFC чеченского происхождения Хамзата Чимаева
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «датским трусом» и пообещал наказать за сожжение Корана датского ультраправого политика, основателя партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана. Об этом Кадыров написал в телеграм-канале.

«Всевышний терпелив и строг в наказании, поэтому знай, датский трус, что ты найдешь ту кару, которую так рьяно ищешь. Пока есть на свете такие жалкие безродные личности, сжигающие Коран, оскорбляющие чувства миллиарда жителей Земли, мы не остановимся на уничтожении сатанистов на Украине. Пройдем всю Европу, очищая народы Старого Света от мерзости, проклятой Всевышним», — написал чеченский лидер.

Кадыров отверг заявления о том, что Коран был сожжен из-за него. «Я бы многое простил в мой адрес, но этот поступок религиозного террориста я не прощу, как и полтора миллиарда мусульман мира», — добавил он.

«У меня вопрос к властям, которые дали разрешение на проведение подобных акций: почему вы, прекрасно понимая, что это провокация, за которой последует справедливая реакция неравнодушных мусульман, все равно допускаете такое? В таком случае, когда провокатора настигнет кара, не забудьте, что в этом виновны вы, а не «исламский терроризм», которым вы всякий раз пытаетесь оправдаться в лице граждан. <...> В бешеную собаку стреляют не террористы, а санитары», — заявил чеченский лидер.

О новом, третьем по счету сожжении Корана, Палудан сообщил накануне, опубликовав видео в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность в России). На видео изображена горящая книга, а политик произносит: «Коран горит. По вине чеченского бойца Хамзата [Чимаева] и по вине лидера Чечни. Если бы они научились себя вести, сжигать Коран перед российским посольством не было бы необходимости».

В пояснении к видео Палудан написал, что его обидел шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев и из-за этого он решил вновь сжечь Коран. «Будет ли Хамзат продолжать вести себя плохо как печально известный Рамзан Кадыров? Должен ли я учить их вести себя хорошо?» — написал политик.

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24 января Палудан обвинил Чимаева во вспыльчивости, написал в Instagram, что боец не является шведом, и заявил, что может сжечь книгу в ответ на оскорбление и «в качестве особого приветствия всем чеченцам». «Чимаев — не швед. Он никогда не будет шведом. У него не шведское имя. Он чеченец», — заявил политик.

Поводом для этого заявления, вероятно, послужило осуждение Чимаевым первого сожжения Корана Палуданом в Стокгольме 21 января у здания посольства Турции. Тогда боец назвал политика террористом и написал в Instagram, что никогда не выступал против каких-либо религий. «Мы не должны молчать. Вы называете нас братьями, так что проявите к нам немного уважения», — написал Чимаев.

После сожжения 21 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Швеции не ждать от Анкары поддержки во вступлении в НАТО. «Ни один человек не имеет права оскорблять святых мусульман или людей других религий и верований», — заявил он.

Палудан пообещал сжигать Коран каждую пятницу, пока Турция не одобрит заявку Швеции в НАТО. Он также сжег Коран 27 января у здания посольства России в Дании. Российская дипмиссия осудила действия Палудана, назвав их в телеграм-канале «публичным глумлением над чувствами верующих».

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Рамзан Кадыров Коран Дания угроза

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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