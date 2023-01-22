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Кадыров пригрозил «вечным проклятием» сжегшим Коран в Стокгольме

Кадыров осудил акцию с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram осудил акцию перед зданием посольства Турции в Стокгольме, на которой датский ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий антиисламскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), сжег Коран.

«Каждый пожнет ровно то, что посеял, и все причастные к этой мерзкой выходке лица навлекли на себя вечное проклятие. Они это поймут когда-нибудь, но будет уже поздно. Гореть вам в аду, бесы», — написал Кадыров. По мнению главы Чечни, «только одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи способны покушаться на святые ценности, называя это знаком протеста».

Акцию разрешили шведские власти, они также санкционировали демонстрацию, организованную курдами. Кадыров выразил уверенность, что поступок Палудана «был не просто одобрен, но, более того, инициирован и проплачен политическими силами, иначе согласование такая отъявленно вызывающая провокация никогда бы не получила».

Действия датского политика раскритиковали и турецкие власти, назвав их «гнусным нападением» на священную книгу и «открытым преступлением на почве ненависти». МИД Турции обвинил Стокгольм в нарушении трехстороннего меморандума об устранении опасений Анкары по поводу членства Финляндии и Швеции в НАТО; также власти отменили запланированный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона, поскольку в нем «уже нет смысла». Шведская сторона рассчитывала убедить Анкару поддержать ее заявку на вхождение в НАТО.

Палудан не впервые проводит подобные акции в Швеции: например, в прошом году они спровоцировали серию беспорядков.

Теги
Рамзан Кадыров Коран Стокгольм Швеция Турция
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