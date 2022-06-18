МИД назвал вбросом информацию о задержании в Нидерландах «сотрудника ГРУ»

Мария Захарова (Фото: Антон Новодережкин / фотохост-агентство ТАСС)

Нидерланды не направляли российской стороне официального уведомления по предполагаемому задержанию сотрудника российских спецслужб. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает пресс-служба диппредставительства.

«Официального уведомления об указанном инциденте, согласно принятой дипломатической практике, Нидерланды нам не направляли. Приходится черпать информацию из опубликованной Службой общей разведки и безопасности Нидерландов автобиографии «неудавшегося шпиона», — говорится в сообщении Захаровой.

Представитель министерства назвала информацию вбросом, а также отметила, что российская сторона выражает только сожаление в связи с «нежеланием нидерландской стороны придерживаться конструктивных подходов» в выстраивании связей с Россией.

Reuters со ссылкой на Службу разведки Нидерландов ранее сообщило, что в Международный уголовный суд в Гааге пытался проникнуть «российский шпион» Сергей Черкасов. По словам главы разведки Эрика Акербума, мужчина пытался въехать в Нидерланды как гражданин Бразилии для прохождения стажировки в суде в апреле, его задержали в аэропорту Нидерландов, объявили нежелательной персоной и отправили обратно в Бразилию. «Это была долгосрочная, многолетняя операция ГРУ, которая стоила много времени, энергии и денег», — сказал Акербум.

Власти Бразилии, в свою очередь, заявили, что Черкасова взяли под стражу и привлекли к уголовной ответственности за использование поддельных документов. По данным, бразильской полиции, «российский шпион» въехал в Бразилию в 2010 году и выдал себя за бразильца, родители которого умерли. Затем он жил в Ирландии и США в течение нескольких лет, после чего вернулся в Бразилию, чтобы подготовиться к переезду в Нидерланды, передает Reuters.