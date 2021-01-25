МИД вызвал посла США из-за заявлений об акциях в поддержку Навального

Джон Салливан (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Министерство иностранных дел вызвало посла США в России Джона Салливана из-за заявлений о прошедших в России акциях протеста, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Послу выразили протест.

Замглавы МИД Сергей Рябков провел с послом беседу. Во время нее послу указали «на необходимость неукоснительного соблюдения законов Российской Федерации и общепринятых дипломатических норм».

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