Политика , 25 янв, 14:10
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МИД вызвал посла США из-за заявлений об акциях в поддержку Навального
Джон Салливан
Министерство иностранных дел вызвало посла США в России Джона Салливана из-за заявлений о прошедших в России акциях протеста, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Послу выразили протест.
Замглавы МИД Сергей Рябков провел с послом беседу. Во время нее послу указали «на необходимость неукоснительного соблюдения законов Российской Федерации и общепринятых дипломатических норм».
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