FT внесла перепалку с Зеленским в события, определившие мировую политику

Перепалка между президентом Украины Владимиром Зеленским, американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом стала одним из ключевых событий, определивших мировую политику в уходящем году, пишет главный обозреватель международных отношений Financial Times Гидеон Рахман.
28 февраля Вэнс сыграл центральную роль в конфронтации с Зеленским в Овальном кабинете, упрекнув украинского лидера в неблагодарности, а Трамп обвинил коллегу в «игре в третью мировую войну», пишет он. Хотя европейским лидерам удалось помочь восстановить отношения между США и Украиной, администрация Трампа фактически прекратила прямую финансовую и военную поддержку Киева, отмечает обозреватель.
Первая встреча лидеров Украины и США в Белом доме в феврале 2025 года переросла в перепалку с участием Вэнса. Зеленский тогда заявил, что сделки об ископаемых недостаточно для безопасности Украины. В ответ на это Трамп повысил голос и заявил, что Киев сейчас не в лучшем положении. Украинского президента в итоге обвинили в неуважении и заявили, что у него «нет карт». «Вы должны быть более благодарны, потому что, позвольте сказать, у вас нет козырей на руках», — заявил глава Белого дома, добавив, что Зеленский «играет с третьей мировой войной».
На президента Украины обрушился и Вэнс, обвинив его в «судебном разбирательстве перед американскими СМИ», и назвал его комментарии «неуважительными». «Вы хоть раз сказали спасибо?» — обратился к нему вице-президент. В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом, пресс-конференцию и церемонию подписания соглашения с США по редкоземельным металлам отменили.
Позже украинский лидер рассказывал, что британский король Карл III помог наладить их отношения с Трампом после ссоры в Вашингтоне.
Издание Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщало, что Зеленский «все еще психологически травмирован» из-за «катастрофической» встречи с Трампом и Вэнсом в Белом доме, поэтому хочет явной поддержки Европы.
Среди других событий обозреватель FT назвал речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, которая «вызвала глубокий раскол в западном альянсе». «Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, — это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний актор. Это угроза изнутри — отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки», — заявил тогда вице-президент.
К таким событиям журналист причислил и обновленную стратегию национальной безопасности США, где критикуется европейская миграционная политика, из-за которой, по мнению Вашингтона, Европе грозит «цивилизационное исчезновение», а также торговую войну США, американские удары по ядерным объектам Ирана в июне, публикацию файлов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации.
