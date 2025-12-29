 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

FT внесла перепалку с Зеленским в события, определившие мировую политику

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Хотя европейским лидерам удалось помочь восстановить отношения между США и Украиной после перепалки, администрация Трампа фактически прекратила прямую финансовую и военную поддержку Киева, отмечает обозреватель FT
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Перепалка между президентом Украины Владимиром Зеленским, американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом стала одним из ключевых событий, определивших мировую политику в уходящем году, пишет главный обозреватель международных отношений Financial Times Гидеон Рахман.

28 февраля Вэнс сыграл центральную роль в конфронтации с Зеленским в Овальном кабинете, упрекнув украинского лидера в неблагодарности, а Трамп обвинил коллегу в «игре в третью мировую войну», пишет он. Хотя европейским лидерам удалось помочь восстановить отношения между США и Украиной, администрация Трампа фактически прекратила прямую финансовую и военную поддержку Киева, отмечает обозреватель.

Биограф Зеленского раскрыл урок перепалки с Трампом
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Первая встреча лидеров Украины и США в Белом доме в феврале 2025 года переросла в перепалку с участием Вэнса. Зеленский тогда заявил, что сделки об ископаемых недостаточно для безопасности Украины. В ответ на это Трамп повысил голос и заявил, что Киев сейчас не в лучшем положении. Украинского президента в итоге обвинили в неуважении и заявили, что у него «нет карт». «Вы должны быть более благодарны, потому что, позвольте сказать, у вас нет козырей на руках», — заявил глава Белого дома, добавив, что Зеленский «играет с третьей мировой войной».

На президента Украины обрушился и Вэнс, обвинив его в «судебном разбирательстве перед американскими СМИ», и назвал его комментарии «неуважительными». «Вы хоть раз сказали спасибо?» — обратился к нему вице-президент. В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом, пресс-конференцию и церемонию подписания соглашения с США по редкоземельным металлам отменили.

Позже украинский лидер рассказывал, что британский король Карл III помог наладить их отношения с Трампом после ссоры в Вашингтоне.

Издание Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщало, что Зеленский «все еще психологически травмирован» из-за «катастрофической» встречи с Трампом и Вэнсом в Белом доме, поэтому хочет явной поддержки Европы.

Среди других событий обозреватель FT назвал речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, которая «вызвала глубокий раскол в западном альянсе». «Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, — это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний актор. Это угроза изнутри — отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки», — заявил тогда вице-президент.

К таким событиям журналист причислил и обновленную стратегию национальной безопасности США, где критикуется европейская миграционная политика, из-за которой, по мнению Вашингтона, Европе грозит «цивилизационное исчезновение», а также торговую войну США, американские удары по ядерным объектам Ирана в июне, публикацию файлов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации.

Елена Чернышова
Владимир Зеленский Дональд Трамп Джеймс Дэвид Вэнс
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Джеймс Дэвид Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
