Reuters: Трамп по меньшей мере восемь раз летал на частном самолете Эпштейна

Трамп по меньшей мере восемь раз летал на частном самолете Эпштейна

Президент США Дональд Трамп летал на частном самолете американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации, «гораздо чаще, чем сообщалось ранее», передает Reuters со ссылкой на электронное письмо неназванного нью-йоркского прокурора из документов, опубликованных Минюстом.

В письме от 7 января 2020 года прокурор сообщил, что, согласно данным о полетах, Трамп восемь раз летал на частном самолете Эпштейна в 1990-х годах. Среди этих рейсов были как минимум четыре, на которых также присутствовала Гислейн Максвелл, подруга финансиста, осужденная за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации.

На одном из рейсов, упомянутых в документах, единственными тремя пассажирами были Эпштейн, Трамп и 20-летняя женщина, имя которой не разглашается.

Сам американский лидер 2024 году утверждал, что «никогда не был на самолете Эпштейна или на его «глупом» острове».

Минюст заявил, что файлы по делу Эпштейна содержат множество «ложных и сенсационных» утверждений, полученных ФБР незадолго до выборов 2020 года. «Эти заявления являются необоснованными и ложными, если бы в них была хоть капля правды, их бы уже использовали против президента Трампа», — сказали там. Ведомство опубликовало свыше 30 тыс. документов.

Материал дополняется