Politico узнало, что Зеленский не оправился после ссоры с Трампом

Скандальная встреча Зеленского с Трампом оставила неизгладимое впечатление на украинского президента, выяснило Politico. По словам источника издания, тот до сих пор «психологически травмирован»

Президент Украины Владимир Зеленский все еще «психологически травмирован» февральской перепалкой с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщило Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

«Зеленский, по словам одного из европейских чиновников, все еще психологически травмирован февральской «катастрофической» встречей с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, поэтому хочет явной поддержки Европы», — сказано в публикации.

27 декабря, за день до встречи с Трампом во Флориде, Зеленский провел телефонные переговоры с европейскими лидерами, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. А уже 28-го числа украинский президент поговорил с британским премьером Киром Стармером.

Трамп на брифинге после переговоров с Зеленским назвал встречу «потрясающей». По его словам, удалось обсудить «много вопросов». Прогресс в урегулировании конфликта России и Украины президент США оценил в 95%.

Словесная перепалка в Овальном кабинете Белого дома произошла 28 февраля. Визит Зеленского и общение с журналистами перед закрытой частью встречи переросло во взаимный обмен претензиями. Трамп обвинил украинского лидера в неблагодарности и заявил, что у того «нет карт».