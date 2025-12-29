 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Эстонская разведка исключила риск нападения России на НАТО

Глава разведки Эстонии Розин: Россия не намерена нападать на НАТО
Каупо Розин
Каупо Розин (Фото: Sander Ilvest / Postimees / Scanpix Baltics / Reuters)

Россия сейчас не намерена нападать ни на одну из стран Балтии или НАТО в целом, заявил в интервью ERR генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

«Мы видим, что Россия изменила свое поведение в результате нашей реакции на различные инциденты, произошедшие в регионе в целом. Пока что ясно, что Россия уважает НАТО и в данный момент старается избегать любых публичных конфликтов», — сказал он.

По его словам, задачей Таллина в этом контексте является сохранение существующего положения дел.

Захарова допустила обсуждение формы договора о ненападении России на НАТО
Политика
Фото:Alexander Welscher / dpa / Global Look Press

В ответ на просьбу уточнить, что он имел ввиду под фразой «изменила свое поведение в результате нашей реакции», Розин сказал: «После различных инцидентов, если начать с [повреждения кабелей], произошедших некоторое время назад, или многочисленных вторжений беспилотников в воздушное пространство НАТО, или вторжений самолетов, то благодаря реакции Запада или НАТО мы видим, что Россия приняла различные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

НАТО не раз поднимало самолеты для сопровождения российской авиации: в последний раз это произошло в конце декабря из-за полета российских Ту-95МС над нейтральными водами Норвежского моря. Минобороны России подчеркивает, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международным правом. В тот день, 25 декабря, ведомство сообщило о плановом полете двух ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Полет длился семь часов.

В последние годы разные европейские страны неоднократно сообщали о повреждении подводных кабелей, в частности, в Балтийском море. В причастности к этому подозревались проходившие мимо морские суда. Российские власти отрицают любые подозрения и обвинения в причастности к обрывам кабелей и другим диверсиям на территории стран НАТО.

Российский президент Владимир Путин говорил, что в Европе специально повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией. Он также назвал невозможной и бессмысленной реинтеграцию СССР. Российские власти неоднократно подчеркивали, что интереса воевать с НАТО у страны нет.

Материал дополняется

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
