Политика⁠,
0

НАТО подняло авиацию из-за полета российских Ту-95МС

НАТО поднял боевые самолеты в связи с полетом российских Ту-95МС над нейтральными водами Норвежского моря. Утром 25 декабря Польша сообщила, что ее силы «сопроводили из зоны своей ответственности разведывательный самолет России»
Стратегический ракетоносец&nbsp;Ту-95МС
Стратегический ракетоносец Ту-95МС (Фото: ТАСС)

Боевые самолеты НАТО были подняты по тревоге в связи с полетом российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает британское издание Mirrior.

Альянс поднял самолеты для наблюдения, подчеркнуло издание. В НАТО восприняли полет, как демонстрацию Россией возможности давление на Запад.

Минобороны России ранним утром 25 декабря сообщило о плановом полете двух ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Полет длился семь часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота.

Кроме того, Минобороны уточнило, что на отдельных участках маршрута бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств, каких именно не уточнялось.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, военные строго придерживались международного права.

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над двумя морями
Политика

Ту-95МС — модифицированная версия самолета Ту-95, представляющая собой самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолет-ракетоносец. Является одним из компонентов ядерной триады.

Норвежское море расположено к северо-востоку от Шотландии, между Норвегией и Исландией. Российские летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Ранее 25 декабря оперативное командование одной из стран-участниц альянса Польши сообщило в Х, что «утром над международными водами Балтийского моря польские истребители <...> визуально идентифицировали и сопроводили из зоны своей ответственности разведывательный самолет Российской Федерации, который выполнял полет вблизи границ воздушного пространства Республики Польша».

Двумя днями ранее, 23 декабря, Польша также подняла в воздух по тревоге истребители. Как сообщили военные, самолеты подняли после начала взрывов на Украине «в соответствии с действующими процедурами». Такая мера носит «превентивный характер», говорится в заявлении.

До того, в конце ноября два ракетоносца Ту-160 совершили полет над Северным Ледовитым океаном. Продолжительность полета тогда составила одиннадцать часов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

