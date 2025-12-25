Захарова допустила обсуждение формы договора о ненападении России на НАТО
Форма документа, в котором будет указано, что Россия подтвердит отсутствие намерений нападать на страны НАТО, может быть определена на переговорах, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«Россия готова оформить соответствующие обязательства в виде письменного, юридически обязывающего документа. Конкретная его форма может быть определена в ходе переговоров, но это должен быть полноценный международный правовой акт», — ответила она на соответствующий вопрос.
Захарова подчеркнула, что Россия открыта для серьезного диалога. Однако, по ее словам, большинство западных стран предпочли «путь военно-политической, экономической эскалации», которая перешла в давление. Представитель МИДа обвинила эти страны в «упущении возможности» в сфере обеспечения безопасности Европы и мира в целом.
В середине декабря генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс станет следующей целью для России. «Пришло время действовать. Союзнические расходы на оборону и производство должны быстро расти», — говорил он.
Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Россия не собирается воевать с Европой. Он удивился высказываниям Рютте и указал, что даже ключевая страна НАТО — США — в своей новой стратегии нацбезопасности не видит угрозы со стороны России. Москва готова вести переговоры по Украине и решать проблемы мирным путем, говорил Путин. Он обвинил европейских политиков в том, что они повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности войны с Россией.
