Военная операция на Украине⁠,
0

Захарова допустила обсуждение формы договора о ненападении России на НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине
Представитель МИДа отметила, что документ должен представлять собой «полноценный международный правовой акт»
Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press
Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press

Форма документа, в котором будет указано, что Россия подтвердит отсутствие намерений нападать на страны НАТО, может быть определена на переговорах, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Россия готова оформить соответствующие обязательства в виде письменного, юридически обязывающего документа. Конкретная его форма может быть определена в ходе переговоров, но это должен быть полноценный международный правовой акт», — ответила она на соответствующий вопрос.

Захарова подчеркнула, что Россия открыта для серьезного диалога. Однако, по ее словам, большинство западных стран предпочли «путь военно-политической, экономической эскалации», которая перешла в давление. Представитель МИДа обвинила эти страны в «упущении возможности» в сфере обеспечения безопасности Европы и мира в целом.

Захарова назвала фейком данные о требованиях России к мирному плану США
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В середине декабря генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс станет следующей целью для России. «Пришло время действовать. Союзнические расходы на оборону и производство должны быстро расти», — говорил он.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Россия не собирается воевать с Европой. Он удивился высказываниям Рютте и указал, что даже ключевая страна НАТО — США — в своей новой стратегии нацбезопасности не видит угрозы со стороны России. Москва готова вести переговоры по Украине и решать проблемы мирным путем, говорил Путин. Он обвинил европейских политиков в том, что они повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности войны с Россией.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Мария Захарова НАТО Россия договора
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
