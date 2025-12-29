 Перейти к основному контенту
Fox News узнал о шансе на разговор Путина и Зеленского из-за Трампа

Fox News: переговоры с Трампом открыли шанс для созвона Путина и Зеленского
Переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут привести к первому за более чем пять лет телефонному разговору последнего с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

Обеспечение прямых телефонных переговоров Зеленского и Путина стало бы «дипломатической победой» для Трампа, сказал собеседник телеканалу.

Путин и Зеленский в последний раз говорили по телефону 26 июля 2020 года. Как сообщал Кремль, беседа состоялась по инициативе украинской стороны, лидеры «подробно обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса».

Источник также сказал, что Зеленский, вероятно, испытывал беспокойство перед встречей с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде,

«Зеленский обычно очень нервничает перед подобными разговорами с президентом Трампом. <...> Он долго концентрируется и изучает записи, которые готовят для него Департамент международной политики и Министерство иностранных дел», — рассказал собеседник Fox News.

Трамп анонсировал встречу с Зеленским 29 декабря
Политика

Зеленский накануне в третий раз лично встретился с Трампом. Перед этим президент США позвонил Путину. Беседа длилась час и 15 минут, Трамп назвал ее «хорошей и очень продуктивной».

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что стороны проявили взаимную заинтересованность к достижению долговременного урегулирования конфликта на Украине. Трамп заявил, что намерен учитывать это при выстраивании переговоров с Зеленским. Президенты России и США договорились вновь созвониться по итогам встречи Трампа с Зеленским.

Материал дополняется

Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин телефонные переговоры звонок беспокойство
