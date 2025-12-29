 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Трамп анонсировал встречу с Зеленским 29 декабря

Сюжет
Мирный план по Украине

Президент США Дональд Трамп встретится с главой украинского государства Владимиром Зеленским 29 декабря. Об этом Трамп сообщил на брифинге по итогам переговоров с Зеленским в Мар-а-Лаго. РБК вел трансляцию.

«Мы поговорим в течение следующих нескольких недель <...> и завтра [29 декабря]», — сказал Трамп.

После переговоров оба лидера созвонились с европейскими политиками. Как сообщил президент Финляндии Александр Стубб, переговорщики «обсудили конкретные шаги по прекращению войны».

Пресс-конференция Трампа и Зеленского по итогам переговоров. Полный текст
Политика

Затем Трамп и Зеленский провели пресс-конференцию, во время которой американский президент также сообщил о достижении 95% прогресса в процессе урегулирования военного конфликта России и Украины.

Зеленский заявил, что стороны одобрили 90% мирного плана из 20 пунктов. Стороны обсуждали также гарантии безопасности Украине. Как подчеркнул Зеленский, вопрос является ключевым и стороны продолжат его обсуждать «в ближайшие недели».

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дональд Трамп Владимир Зеленский переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
