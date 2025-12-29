Трамп анонсировал встречу с Зеленским 29 декабря

Президент США Дональд Трамп встретится с главой украинского государства Владимиром Зеленским 29 декабря. Об этом Трамп сообщил на брифинге по итогам переговоров с Зеленским в Мар-а-Лаго. РБК вел трансляцию.

«Мы поговорим в течение следующих нескольких недель <...> и завтра [29 декабря]», — сказал Трамп.

После переговоров оба лидера созвонились с европейскими политиками. Как сообщил президент Финляндии Александр Стубб, переговорщики «обсудили конкретные шаги по прекращению войны».

Затем Трамп и Зеленский провели пресс-конференцию, во время которой американский президент также сообщил о достижении 95% прогресса в процессе урегулирования военного конфликта России и Украины.

Зеленский заявил, что стороны одобрили 90% мирного плана из 20 пунктов. Стороны обсуждали также гарантии безопасности Украине. Как подчеркнул Зеленский, вопрос является ключевым и стороны продолжат его обсуждать «в ближайшие недели».