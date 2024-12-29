Азербайджан сократил срок пребывания россиян в стране

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Азербайджан сократил срок временного пребывания россиян на территории страны до 90 дней в году, решение об этом подписал премьер Али Асадов. Документ размещен на сайте правительства страны.

«Срок временного пребывания граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации, прибывших в Азербайджанскую Республику без визы, не может превышать 90 дней в одном календарном году», — сказано в документе.

Изменения вступают в силу с нового года.

Российский МИД 26 декабря сообщил об изменениях правил пребывания иностранцев в России. С 1 января граждане других государств, которые приезжают в Россию без визы, смогут находиться в стране до 90 суток суммарно в течение года. До этого он составлял 90 суток в течение полугода. Для тех, кто въезжает в страну по визе, срок пребывания будет определяться ею.

Баку анонсировал, что примет сходные меры исходя «из принципов паритета и взаимности». Комментируя планы Азербайджана, МИД России заявил, что это право республики.

Закон о сокращении срока безвизового пребывания иностранцев в России президент Владимир Путин подписал в августе. Тогда же был приянт закон, по которому сотрудники МВД получают право самостоятельно выдворять иностранных граждан из России за ряд правонарушений. Это нововведение вступит в силу в начале февраля. Пока принимать решения об административном выдворении иностранцев могут только судьи и пограничники.

Кроме того, тогда же было принято решение о лишении приобретенного гражданства в случае отказа от постановки на воинский учет на фоне участившихся случаев уклонения получивших российские паспорта иностранцев от службы в армии. Это только ряд мер по ужесточению законодательства в сфере миграции, принятых в последние месяцы.

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