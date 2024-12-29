МИД ответил на планы Баку изменить правила пребывания россиян
Ограничения со стороны Азербайджана на пребывание россиян в стране являются правом Баку, заявила «Ведомостям» представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«[Вводить такие изменения — это] право Баку», — сказала дипломат.
Накануне, 28 декабря, пресс-секретарь азербайджанского МИДа Айхан Гаджизаде заявил, что в ближайшее время страна изменит правила пребывания для россиян в стране. Он добавил, что такое решение связано с изменениями правил пребывания иностранцев в России.
За два дня до этого, 26 декабря, МИД России сообщил об изменениях правил пребывания иностранных граждан в России. Теперь с 1 января иностранцы, которые приезжают в Россию без визы, смогут находиться в стране до 90 суток суммарно в течение года. Сейчас такое ограничение действует на срок в шесть месяцев.
Азербайджанская сторона пообещала «исходить из принципов паритета и взаимности».
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