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Ограничения для мигрантов ,  
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МИД ответил на планы Баку изменить правила пребывания россиян

Захарова назвала правом Азербайджана ограничение пребывания россиян в стране
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Ограничения для мигрантов

Ограничения со стороны Азербайджана на пребывание россиян в стране являются правом Баку, заявила «Ведомостям» представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«[Вводить такие изменения — это] право Баку», — сказала дипломат.

Накануне, 28 декабря, пресс-секретарь азербайджанского МИДа Айхан Гаджизаде заявил, что в ближайшее время страна изменит правила пребывания для россиян в стране. Он добавил, что такое решение связано с изменениями правил пребывания иностранцев в России.

Азербайджан изменит правила пребывания для россиян
Политика
Виды Баку

За два дня до этого, 26 декабря, МИД России сообщил об изменениях правил пребывания иностранных граждан в России. Теперь с 1 января иностранцы, которые приезжают в Россию без визы, смогут находиться в стране до 90 суток суммарно в течение года. Сейчас такое ограничение действует на срок в шесть месяцев.

Азербайджанская сторона пообещала «исходить из принципов паритета и взаимности».

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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